Héroe salteño: Un policía le devolvió la vida a una beba que se ahogó en una pileta

Pudo ser una tragedia, sin embargo, los héroes existen. El jueves, en una vivienda de barrio San Ramón, en Tartagal, una beba de un año y seis meses se ahogó en una pileta pelopincho. A los pocos segundos la madre la encontró y la sacó del agua, pero la pequeña no presentaba signos vitales.

La mujer comenzó a pedir ayuda de manera desesperada, ante la situación de crisis no encontraba la llave para abrir el portón de la vivienda, por lo que un vecino saltó el portón y pudo sacar a la niña que se encontraba inconsciente.





El oficial Marcos Saúl Cabrera, vecino del barrio, salió inmediatamente al escuchar los gritos. “Ante la desesperación, la madre no encontraba la llave del candado del portón, transeúntes que pasaban por el lugar saltaron y sacaron a la niña. En un auto particular de otro vecino la llevamos hacia el hospital, en el camino yo le realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar”, detalló.

Los minutos que pasaron dentro del auto fueron vitales. Con lágrimas en los ojos, el oficial contó que en dos oportunidades la niña había perdido por completo los signos vitales. “Pude controlar los nervios, la niña se me fue dos veces. Me sentí muy mal hasta que lo logré. Le pedí a Dios que me la devuelva y me la devolvió”, dijo el hombre que no dudó ni un segundo en salvar a la pequeña.