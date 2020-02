Día de los Enamorados: cuál es el regalo indicado para cada signo del zodiaco

Encontrar algún obsequio de utilidad, de calidad, o que perdure, que produzca placer, o que coincida con los gustos de la persona, suele ser tarea difícil para algunas personas. Para eso pueden servir como guía, las características de cada signo zodiacal. La personalidad, qué le gusta o no y otros aspectos, pueden obtenerse por el día y la hora de nacimiento, es decir su carta natal. Pero a grandes rasgos, estos son los regalos que mejor van con la energía que manifiesta cada signo del zodíaco.

Aries

Para este signo de fuego tan activo y enérgico, lo mejor es regalarle un cheque regalo para alguna casa de ropa o calzado deportivo, o una excursión o experiencia de deporte extremo. Conseguir entradas para un evento deportivo o de teatro, es uno de los mejores regalos también. Regalarles a estos nativos la posibilidad de hacer un curso o capacitación en algún tema de su agrado, es buena opción, son personas que siempre buscan superarse y son muy competitivas. Un libro corto, de fácil lectura, puede ser buena opción también. Unos auriculares para escuchar música y concentrarse en sus actividades diarias a los arianos, les fascinará. Si la persona es muy activa y está fuera de su hogar casi todo el día, unos lentes de sol para proteger y descansar los ojos, es un regalo perfecto para estos nativos que no paran. Anticiparse a las bajas temperaturas y regalarles accesorios o gorros de invierno para la cabeza, es lo mejor para estos nativos que tienen esa parte del cuerpo vulnerable. Dato: el color rojo, es la debilidad de los hijos de Marte.

Tauro

Los nativos de Tauro tienen una excelente conexión y disfrute por la naturaleza, también aman los placeres que otorgan los sentidos, son de esas personas que se dan los lujos sin dudarlo. Por lo tanto, para quedar bien con los taurinos lo mejor es agasajarlos con una invitación a comer. Disfrutar un almuerzo, cena, una copa helada, un buen vino (o regalarles varios), sorprenderlos con desayunos o meriendas en su hogar, es sin duda lo que amarán. También una buena opción es regalarles un paseo por una bodega con degustación. Si son aficionados a la cocina, algún libro o capacitación de su agrado y un delantal original, contribuye a su placer por el arte culinario. Estos nativos regidos por Venus, obtienen el mayor placer explotando sus sentidos. Una sesión de masajes con aceites aromáticos es un regalo perfecto. Un día de Spa en pareja, seguro los enloquecerá. Una caja de bombones por supuesto que va perfecto con su paladar explorador. Un perfume exótico es un genial regalo para esta fecha también.

Géminis

Los nacidos bajo este signo tienen una vida social muy divertida, son viajeros constantes, son creativos y siempre valoran la originalidad. Son muy observadores. Son personas sociables y comunicativas. Estos hijos de Mercurio, el planeta que rige las comunicaciones y las ideas, por lo general encuentran su pasión y/o profesión en la Literatura, el periodismo, diseño, teatro, fotografía o el marketing. A los geminianos les interesa por sobre todo, la funcionalidad de un regalo. La energía de Géminis está relacionada corporalmente con los brazos, las manos y los pulmones. Guantes, camperas, buzos, chaquetas, chalecos y prendas de ese tipo, son un regalo ideal para ellos. Ropa sport elegante que puedan usar para varias actividades, será uno de los mejores obsequios que puedan recibir. Dispositivos electrónicos de cualquier tipo que los ayude a simplificar su día a día, los enloquecerá. Pero sin duda, viajes, excursiones y juegos, serán los regalos mejor recibidos por ellos.

Cáncer

Los nativos de este signo son personas muy sentimentales. Su esencia es puramente emocional. Son sensibles y receptivos con las emociones de los demás, pueden ponerse en el lugar del otro. Son personas que siempre van a preferir los detalles en vez de ostentosos regalos. Algo que puedan atesorar por siempre, que les recuerde un momento, una persona, una fecha, una sensación, será lo mejor que puedan recibir. Un cuadro, un álbum de fotos, una escapada de fin de semana, una cena romántica, los volverá locos. Los cancerianos son personas que se sienten cómodos disfrutando con la familia, los amigos, la pareja. Su esencia está en compartir con su círculo íntimo. Sin duda, obsequiarles algo que tenga que ver con la comida, les encantará. Juegos de mesa, de ingenio, de competencia, un karaoke, videojuegos, para divertirse con su entorno, serán una buena opción también. Al ser nativos hogareños, no estaría mal pensar en regalarles objetos para su casa. De todos los signos, quizá sea el que mejor los reciba. La energía de Cáncer está relacionada corporalmente con el estómago. Además de comida y bebida, puede ser buena opción regalarles variedad de té digestivos o relajantes.

Leo

A los hijos del Sol les gusta brillar y ser el centro de atención. Pero también son personas románticas, que dan todo por la otra persona. A veces se tornan superficiales y prestan demasiada atención a las apariencias. Cuidan mucho de su imagen y de su cuerpo. Por lo que las prendas de vestir, accesorios de moda, cosméticos, perfumes, calzado o joyería, serán regalos que apreciarán. Los leoninos son enérgicos y adoran la actividad física, ya sea de bajo impacto o de alto rendimiento. Regalarles ropa deportiva o cómoda para hacer yoga o meditar, es una buena opción para quedar bien. Hacer un viaje o excursión en pareja, puede ser uno de los mejores regalos que un nativo de Leo reciba, se divertirá mucho. Pero las cenas románticas y cargadas de lujo, es un recurso que no debe faltar a la hora de agasajar a una persona de Leo.

Virgo

Para este signo de tierra, el orden lo es todo. Son personas planificadas y organizadas. No les agradan los cambios o sorpresas. Es un signo práctico. Tienden a ser perfeccionistas y algo conservadores para vestirse o manejarse en público. Son personas que cuidan mucho su integridad física y mental. Son deportistas por excelencia, o se destacan en áreas de la salud, de la nutrición, de la psicología. Los mejores regalos para estos nativos van desde auriculares, agendas, libros, dispositivos que los ayuden en sus rutinas, aparatos de gimnasia, bicicletas, un llavero, un organizador de calzado, patines, suplementos nutritivos naturales, comida orgánica. Si es ropa, lo mejor será regalar un cheque regalo para que vayan a elegirlo ellos.

Libra

Los nacidos bajo la regencia de Venus, son detallistas, románticos y estéticos. Buscan el equilibrio y la calma. Los regalos que sean reflejo de espiritualidad y de crecimiento personal, serán muy apreciados por estos nativos. Son personas que se sienten atraídas por la filosofía, astrología, psicología y terapias alternativas. Siempre están buscando aprender algo nuevo, nuevas experiencias de conocimiento. Los libros de esas temáticas, serán una buena opción para quedar bien con los librianos. Objetos que estimulen un estado de relajación o de calma serán bienvenidos para ellos. Atrapasueños, llamadores de ángeles, aceites aromáticos, sahumerios y comida natural sin conservantes, los enamorará. También es un signo que está pendiente de la moda, el cuidado personal, el diseño, la estética y la belleza. Obsequios que contribuyan a esos gustos, serán los mejores. Y por supuesto, la cena romántica para los librianos es esencial, ya que conquistando sus sentidos, se llega a su corazón.

Escorpio

Los escorpianos son intensos y sensuales. Su naturaleza es emocional, misteriosa y profunda. Son personas que tienen un alto grado de espiritualidad, se adaptan a los cambios, se renuevan constantemente, transforman sus relaciones y su entorno. Tienen un interés por lo oculto, son investigadores natos, van al fondo de la cuestión. Para estos nativos, la conexión con sus parejas empieza por el sexo. Por lo cual, regalos que estimulen ese área de su vida, serán los ideales. Para los escorpianos el regalo en sí no vale, sino el esfuerzo o el afecto que hay detrás. Objetos que sean artesanales, comidas que sean caseras, una cena en casa con algún detalles que los sorprenda, puede ser la mejor opción para dedicarles en San Valentín. Libros de ciencias ocultas, de misterio, de psicología, astrología o novelas de suspenso, son un excelente regalo para estos nativos. Pero también, una escapada de fin de semana a un lugar retirado de las rutinas, donde puedan “desconectarse para conectar” con sus parejas, sin duda será la mejor elección.

Sagitario

Si hay un signo al que le encanten los regalos, es este. Los nativos de Sagitario son divertidos, sociables, independientes y muy optimistas. Cualquier cosa que se les regale, los hará sonreír y le encontrarán utilidad. Son personas viajeras, exploradoras, investigadoras y curiosas. Tienden a ser deportistas y muy activos. Las actividades al aire libre, son las preferidas. Son buenos comunicadores, maestros y guías. Se sienten bien ayudando a los demás. Una excursión o viaje en pareja, es el mejor regalo para estos nativos. Ropa deportiva y cómoda, artículos de belleza personal, delicias para el cuerpo y los sentidos, son una buena opción para agasajarlos. Para los hijos de Júpiter, el planeta de la expansión y la abundancia, no hay que invertir mucho dinero en un regalo, hay que darles lo que los estimula y los hace disfrutar.

Capricornio

Para este signo de tierra, el trabajo, la planificación y lograr sus metas, es lo principal. Son disciplinados y cuidadosos con los negocios. Sabe lo que cuesta conseguir las cosas y lo hace notar. A veces se tornan algo materialistas, ambiciosos y pueden decepcionarse si no se los tiene en cuenta, al punto de terminar cualquier tipo de relación. A los nativos de Capricornio les gustan los regalos prácticos y útiles. Dado que no gastarán mucho dinero en hacer regalos, no les causa buena impresión si alguien destina mucho dinero para hacerlo con ellos. Se dan sus gustos, pero no con frecuencia. Nunca olvidan las fechas sentimentales importantes, entonces más que hacer el regalo correcto, a estos nativos les importará el momento, la ocasión perfecta, única, acertada. Calendarios, agendas y organizadores, serán de su agrado. Un curso o capacitación que los ayude a incrementar su conocimiento en algún área específica laboral o académica, será otra buena opción. Una escapada de fin de semana, para desconectarse de la rutina, es un buen regalo para estos nativos.

Acuario

A este signo de aire, le encanta regalar y recibir regalos “interesantes”. Los nativos de este signo son innovadores y libres. Les gusta destacar y marcar tendencias. Son eternos analistas, líderes, investigadores, inventores, creativos y comunicadores. Les fascina las nuevas tecnologías. Acuario es el signo menos materialista, ellos se sienten bien con el factor sorpresa y originalidad. Una salida sorpresa para desconectar de la cotidianidad, es el mejor regalo. Pero también libros, cursos, capacitaciones y equipamiento para sus tareas diarias, serán bien recibidos. Entradas para un recital, ropa cómoda para el día a día y también invitaciones para compartir comidas, son los regalos que no hay que descartar para hacer sentir bien a los acuarianos.

Piscis

Los piscianos son soñadores, románticos, sensibles y espirituales. El mejor regalo para ellos no es el más lujoso o costoso, sino lo que los haga sentir únicos y amados. Son personas que tienden a absorber las emociones de los demás. Son artísticas y misteriosas. Los nativos de este signo hacen regalos más bien espirituales, muy románticos y originales. Un kit de aceites aromáticos y relajantes, cremas corporales, velas, sahumerios o una pequeña fuente zen, les encantará. Un día de Spa, una sesión de masajes o una cena romántica, es un plan excelente para ellos. Pero también obsequiar agendas, organizadores, elementos o dispositivos que faciliten sus tareas diarias, es un buen regalo dado que les cuesta concentrarse y ser prácticos. Cuestiones de salud son el punto débil de los piscianos. Será ideal contar con regalos que contribuyan a una adecuada alimentación, mejor calidad de vida, mejor postura, mejor descanso, etc.