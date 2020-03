Paritarias Docentes: “Hemos hecho el esfuerzo más grande y por encima de las nacionales”

El gobernador Gustavo Sáenz hoy visitó el Poder Judicial de Salta donde se expuso el informe retrospectivo de los últimos 10 diez años y dialogó con los medios sobre el conflicto docente y la nueva reunión paritaria que se llevará a cabo hoy a las 14:30. “Hemos hecho el esfuerzo más grande y por encima de las propuesta nacionales”.

Adelantó que no mejorarán la oferta del 28.7%, “sería hipotecar a la provincia y no podemos hacerlo, es la mejor oferta que tenemos. Estamos reconociendo muchas cosas que no se hicieron en años, estamos hablando de titularizaciones, llamar a concursos y otras cosas más”.

En cuando a los docentes autoconvocados, que denunciaron eran reprimidos en las puertas del Grand Bourg aseguró, “no hay ningún tipo de orden para reprimir docentes, bajo ningún concepto”.

“Nosotros estamos dando muchísimo más de lo que nos estaban pidiendo, entendiendo la situación de los docentes y de la Administración Pública haciendo un esfuerzo muy pero muy grande para que los maestros tengan que estar donde tienen que estar y que los chicos en las aulas”.

Sobre el conflicto de Autoconvocados consideró que “los maestros que no se sienten representados por alguno de los sindicatos deben pelear a donde corresponde institucionalmente y buscar la representación necesaria”.

“El gobierno no se puede involucrar en esa situación, sino que tenemos que buscar solucionar el problema hemos dado el 28.7% teniendo en cuenta el 3.4% del año pasado que quedó desfinanciado y hemos hecho el esfuerzo más grande, inclusive por encima de las paritarias nacionales, me parece que ya no hay argumentos y que no sentarse a una mesa”.