Caso Gala Cancinos: “Tenemos una nueva pista y muchas esperanzas”

A casi cuatro años de la desaparición de Gala Cancinos, el procurador de la Provincia, Abel Cornejo, contó que hallaron una pista que se ha convertido en un “pequeñísimo haz de luz. Es muy reciente y nos permitirá tener una pequeñísima esperanza de por avanzar”.

Entrevistado en el programa televisivo Día de Miércoles dijo que: “Esa pequeña luz, si es que podemos ampliar ese horizonte nos pueda llevar a conocer algunos detalles que pueden ser cruciales en la resolución de la causa”.







En ese sentido no dudó en afirmar el que bullying fue un factor clave en el caso. “El caso Gala a mí me ha enseñado muchísimas cosas y a ser muy crítico en otras. Vengo reclamando de que se exija que todos los colegios de escuelas de salta tengan gabinete psicopedagógico. El bullying es un flagelo. No me cabe la menor duda de que este factor de discriminación tuvo relevancia en lo ocurrido”.

La adolescente el 14 de mayo de 2017 salió de su casa rumbo a la clase de educación física en el colegio privado al que asistía. Su tía la vio casualmente en el Parque del Bicentenario y desde ese momento nadie logró ubicarla.