Coronavirus: se registró el primer caso de transmisión comunitaria en la Argentina

La Argentina verificó el primer contagio de un paciente que no tuvo antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado fuera del país o con alguien enfermo. En otros términos, se trata del primer caso positivo de coronavirus de transmisión comunitaria. El dato fue informado por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte diario (Nº 19) que realiza el Ministerio de Salud todas las mañanas, informó Infobae.

“En la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, 1 caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica”, informó el funcionario.

Para entender el alcance de cada definición, hay que remitirse al reporte realizado ayer (Nº18) por las mismas autoridades, donde la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti hizo una descripción pormenorizada.

“Los casos relacionados con viaje son personas que estuvieron en el exterior, volvieron al país con síntomas y los tests dieron positivo. Todas las personas que son contactos estrechos de esas persona requieren un seguimiento muy cercano en aislamiento y en caso de confirmarse que tienen la enfermedad se los clasifica como un contacto estrecho de un caso importado", puntualizó.

Y continuó: “Si aparece algún caso confirmado que ha tenido alguna cercanía con algún enfermo sin tener contacto estrecho, como lo pueden ser los trabajadores de la salud o de aeropuertos, se los clasifica como transmisión en conglomerado”.

Finalmente, son casos de transmisión comunitaria la de los pacientes que no han tenido contacto con caso importado, contacto estrecho o conglomerado. En otros términos, significa que es imposible realizar la trazabilidad de cómo se contrajo el virus.

Para que una persona sea sometida al hisopado, debe cumplir con la definición de caso sospechoso. Este grupo está integrado por las personas con antecedentes de viaje que tengan alguno de los síntomas de coronavirus (fiebre, dolor de garganta, tos o dificultad respiratoria) y por quienes tuvieron contacto con algún enfermo. Ayer, se sumaron además las personas internadas con infecciones respiratorias graves si una causa aparente.

Este lunes se informó además que hay 51 personas que ya recibieron el alta médica y retornaron a su vida habitual. La comunidad científica cree que los pacientes curados no pueden volver a enfermarse, aunque hay algunos casos muy puntuales en estudio que contradicen esta teoría.

Vizzotti planteó también que hay mucha preocupación porque no se cumple con el aislamiento obligatorio. El tema fue debatido ayer en un encuentro que encabezó el ministro de Salud Ginés González García con representantes de todas las provincias. “Se está generando mucha demanda de trabajo para hacer cumplir esa situación y se evidencia que las personas que tienen indicación de aislamiento no lo cumplen y quienes están llegando de viaje no visualizan la importancia de su aislamiento”, informó.