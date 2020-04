Mónica Farro en bikini blanca levantó la temperatura

Mónica Farro cumple en su casa la cuarentena obligatoria por el coronavirus junto a su esposo, Leandro Herrera. Al igual que muchas figuras de la farándula argentina, la vedette se mantiene activa en sus redes.

Este sábado, compartió unas sensuales imágenes que dejaron boquiabiertos a sus seguidores de Instagram. Frente al espejo y con una diminuta bikini blanca, así se fotografió Farro y levantó la temperatura.

"Yo me hago fotos y el chusma de Lean Herrera me hace foto de la foto", escribió divertida junto a las postales. Rápidamente, cosechó más de 20 mil "Me Gusta" y pícaros comentarios.

