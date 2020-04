General Pizarro: El intendente denunció que no tienen ni una cama para atender pacientes con COVID-19

La pandemia del coronavirus mostró la realidad del sistema sanitario de Salta, el interior de la provincia busca afianzarse pero denuncian la falta de recursos humanos. El intendente de General Pizarro, Francisco Pérez contó por Expresión del Sur, que no tienen ni una cama para atender a pacientes con el virus.

“Operativamente dependemos el hospital de Apolinario Saravia, donde me atrevo a decir que hay cuatro médicos para 17.000 habitantes. En Pizarro no tenemos ni una cama para atención y el hospital está colapsado. Aquí no solo nos preocupa el coronavirus, sino el Dengue, tenemos confirmados entre 12 y 15 pacientes, esta es la realidad de la zona”, dijo.











Explicó que ellos ni siquiera tienen un hospital. “Sólo contamos con una centro de salud que tiene un médico y hay cuatro enfermeros. El intendente anterior gestionó una ambulancia que es del municipio y está a disposición. Nos llegó una ambulancia usada de Salud, pero nosotros tenemos que costear el combustible".

“Dios nos proteja y ojalá que esto nunca llegue, pero en caso de que ocurra nosotros no tenemos capacidad para atender estos casos y solo nos queda derivar al hospital de Saravia”, relató.