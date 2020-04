Un ciclista chocó contra un camión en avenida Chile y terminó debajo de las ruedas

El semáforo no funcionaba y según testimonios el ciclista se confió y cruzó. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo.

Pasado el mediodía un ciclista chocó contra un camión en la intersección de la Avenida Chile y Virgilio Tedín. Según informó El Tribuno, fue trasladado en una ambulancia al hospital San Bernardo con múltiples fracturas en las piernas.

Según declararon vecinos el semáforo no funciona hace varios días y eso generó confusión en el ciclista que terminó debajo del camión de gran porte.







Personal de la policía realizó todas las pericias de rigor para conocer la mecánica del siniestro que pudo haber sido una tragedia.

El conductor del camión, Javier, aseguró que frenó al ver que el semáforo estaba sin funcionar “giré para mirar y honestamente no lo vi, pero el señor se metió también sin mirar, incluso su nieto cuando lo auxilió se lo dijo. Agradezco que esto no paso a mayores y deseo que se recupere pronto. Nunca quise hacerle daño”.