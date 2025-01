Afirman que se elevó la peligrosidad de Av. Paraguay: "La denominamos zona crítica"

Ante los reiterados siniestros viales, de mayor o menor envergadura, que se registran a diario sobre Avenida Paraguay es que desde la Dirección de Seguridad Vial trabajan permanentemente en la zona a la que pasaron a denominar "crítica".

Adrián Sánchez Rosado, Director de Seguridad Vial de la provincia fue consultado por la situación en cuanto a materia de siniestralidad en la Avenida que atraviesa el Sur de la ciudad y que conecta con ruta Nacional 68 que por estos días suele ser muy transitada producto del inicio de vacaciones.

Sánchez Rosado dijo a través CNN Salta-94.7 que la Avenida Paraguay "pasó de tener dos puntos críticos importantes a ser toda una zona crítica. Se han hecho varias cosas que han contribuido significativamente como ser las cámaras, lamentablemente tuvieron que llegar a eso, sabemos que hay varios lugares donde tienen mucha circulación también en horario nocturno que van a boliches, bares y pub, que incrementa los riesgos".

El Director advirtió que a pesar de los siniestros, ya ocurridos con personas caminando por la orilla de la Avenida lo siguen haciendo "han bajado la velocidad pero seguimos viendo conductas peligrosas cuando salen de los bailes siguen caminando por la banquina y no por donde debe circular un peatón y esto incrementa el riesgo, porque si llega a haber algún conductor ebrio va continuar o va provocar otro desastre como ya paso. Hay lugares donde no deben circular o cruzar los peatones y lo siguen haciendo, esto nos está obligando algunos sábados a cortar la Avenida para garantizar la seguridad, esto no debiera ser así y cada uno debiera tomar conciencia y manejarse adecuadamente en la vía pública".

Balance con la instalación de las Cámaras en Avenida Paraguay

Sánchez Rosado confirmó que desde el Municipio, el Secretario de Seguridad Vial les informó que la implementación de las cámaras en la Avenida Paraguay, llevó a que los conductores, en su mayoría, redujo la velocidad a 60 km/h y si bien hubo accidentes, no hubo consecuencias o bien con heridos leves. Además remarcó que los peatones no están utilizando la Pasarela de la Coca Cola y lo hace por abajo, poniendo en riesgo sus vidas.