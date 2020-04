Dólar en Salta: Oficial $88, Blue $95

La pandemia relegó a un segundo plano cualquier otra tipo de información, pero de manera creciente, lo que tiene que ver con la economía comienza a pujar y ganar mayor relevancia en los medios y en la gente.

Ya no sólo preocupa la cantidad de muertos y contagiados, sino que muchos piensan como subsistir, como generar ingresos, y en el día después de la cuarentena.

Cada vez más se habla de las actividades que aún no pueden volver a la normalidad, y empiezan a ejercer presión para que los gobiernos instrumenten los protocolos necesarios para cada sector, y dejen de tomar medidas cómodas, como prohibir todo.

Y uno de los temas que empieza a cobrar relevancia es la suba del dólar, el billete que el año pasado ocupó tapas y tapas de diarios, vuelve de a poco colarse entre los temas de discusión preferidos.

Y mientras rige en el país un "corralito" no declarado de divisas (porque el que tiene dólares en un banco no tiene manera de sacarlos) y un "semi corralito" de pesos (porque no se pueden hacer extracciones de otra manera que por un cajero, lo que impone serias limitaciones sobre todo en cuanto a los montos permitidos por día), los únicos que siguen ganado con estas medidas son los bancos.



Estos acumulan y acumulan plata de la gente, no la quieren prestar o cobras intereses que para nada son solidarias con los miles que la pasan mal, pero esto pareciera a ninguna autoridad llamarle la atención.

Pero volviendo a la disparada de la divisa, según especialistas, las causas tienen que ver con una gran inestabilidad macro, la fuerte caída de la tasa de interés, la fuerte emisión de pesos ante el parate económico que impone la pandemia del coronavirus, la renegociación de la deuda y los defaults de algunos de los bonos argentinos.











Precio en Salta

Y en ese sentido, cuando sube el dólar CCL, luego le siguen los demás. Por ejemplo ayer en Salta, los bancos vendían el dólar oficial a $67, al cual hay que sumar que rige la restricción de hasta 200 por mes. No obstante, a ese monto hay que aplicarle el impuesto PAIS del 30%, por lo que finalmente su costo ayer era de $88 aproximadamente.





En los arbolitos, el día de ayer, se hacía muy difícil conseguir dólares, producto de ese corralito bancario. No obstante, su precio rondaba los $95 para la compra, mientras lo pagaban a $82.



Tremendo negocio el de los cambistas, ya que en este momento de restricciones y dudas, ganan alrededor de $13 por cada billete verde que compran y venden. Y de esto, cada vez se va a hablar más.