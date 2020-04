Familias chaqueñas quisieron ingresar a Orán sin poseer domicilio en el municipio

Tres familias que no contaban un control serio de salud solicitaron el ingreso a Orán pero por cuestiones sanitarias no se permitió el ingreso al municipio. Debieron retornar a su lugar de origen.

Anoche el acceso Sur a la ciudad de Orán se convulsionó ante la llegada de un automóvil con familias chaqueñas que querían ingresar. Las mismas argumentaban tener un permiso de excepción que era para cuidar a una persona enferma.

Ante esta novedad, se hizo presente el secretario de Seguridad municipal, Cristian Illesca, el cual impidió el ingreso de estas personas ya que no son vecinos ni tenían domicilio.

“Se va hacer el acompañamiento al Escuadrón N°20, ya se hizo la consulta Judicial respectiva y en principio una decisión determinante de que esa gente no va a pasar a la ciudad. Es rotunda la decisión de que si esa gente no hace la cuarentena correspondiente en algún lugar. En Orán no nos interesa donde hayan hecho la cuarentena, acá se someten a nuestro protocolo” remarcó el funcionario municipal.

Lo cierto es que finalmente, la familia no se quedó en el Escuadrón 20 ya que explicaron que viajaban con una persona con discapacidad. En Gendarmería se labró un acta y retornarón a su lugar de origen. "Se le va hacer el acompañamiento necesario. Es más en cada localidad se dará el aviso si esta gente llegó o no" agregaron desde el municipio.

Illesca explicó que las personas quisieron ingresar valiéndose de un DNU. "Los motivos para ingresar de las personas obedecían a que al tener un familiar que es personal de Gendarmería que prestaba servicio acá, tenían una excepción en el marco del DNU que tiene que ver con la atención de un familiar enfermo y con discapacidad, pero eso no lo habilita para ir a cualquier localidad a hacer cuarentena o algo por el estilo. Supieron entender y se van a ir".