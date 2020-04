Sin comida y con incertidumbre, más de 170 merenderos piden la entrega regular de bolsones

Merenderos y comedores de Salta habían decidido manifestarse dado que hacía un mes no recibían alimentos para preparar comida. Muchos habían cerrado sus puertas. Ante la iniciativa de marchar en medio del aislamiento, este lunes recién comenzaron a repartirles los bolsones.

Había malestar en 170 merenderos de Salta, quienes reclamaban por el retraso por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en la entrega de los módulos alimentarios para poder cocinar, situación que derivó a que muchos debieran cerrar y con una angustia diaria de no tener para preparar un plato de comida.

Tal era el malestar que habían decidido romper la cuarentena para manifestarse este martes en las puertas del Ministerio, en reclamo de la mercadería. “Como merenderos y comedores, nos vamos a manifestar para que nos entreguen los módulos alimentarios para dichas instituciones, ya que fuimos a una reunión ya hace más de 3 semanas con la ministra y ella se comprometió a entregarnos la mercadería, (pero) hasta el día de hoy no nos dan respuesta”, habían señalado.

Alertados por esta protesta que iban a realizar, el Ministerio “aceleró los trámites” y este mismo lunes comenzó a distribuir los módulos, los cuales se demoró en su repartición dado que se habría producido una demora en la aprobación bromatológica de los alimentos.

Al respecto InformateSalta dialogó con Gustavo, administrador de unos merenderos, quien comentó que la ministra Verónica Figueroa se hizo presente personalmente en su domicilio, para disculparse por la demora y entregarle los módulos.

Más allá de que ya cuentan con los módulos, Gustavo no negó el difícil momento que fue para más de 170 comedores atravesar el mes de cuarentena: “Hubo merenderos que cerraron las puertas porque ya no tenían cómo sostenerse, había desesperación, algunos ya no sabían qué hacer, por eso habíamos decidido manifestarnos”.

A esto agregó que en estas semanas de aislamiento “se incrementó mucho” la gente que recurrió a los comedores. “En uno de mis merenderos hay 183 chicos, antes de la cuarentena tenía 73, en todos los merenderos subió mucho la cantidad de personas, ahora hay tranquilidad, por eso se está desistiendo la manifestación”, concluyó.