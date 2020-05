Alberto Fernández confirmó que "va a haber un IFE más"

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) será pagado una vez más y que la directora de la Anses, María Fernanda Raverta, está abocada a "ordenar" el sistema, donde será "ampliado el número de beneficiarios", porque "hay mucha gente que no está registrada de ningún modo".

"Va a haber un IFE más. Y estamos ampliando el número de beneficiarios", agregó el mandatario.



Luego advirtió este lunes que "los que hicieron el mayor desastre y ocultaron la basura debajo del sillón son los que ahora acusan" al gobierno nacional de "populista" y aseguró que "en esta instancia" de pandemia de coronavirus "no se puede aumentar nada", en alusión a las tarifas de servicios públicos, en una entrevista a C5N.

"Hace 6 meses, cuando estábamos en campaña, había una gobernadora que decía que no iba a abrir más hospitales, y tuvimos que salir corriendo a construir hospitales. Nosotros nos olvidamos, pero esto nos pasaba hace 6 meses atrás", enfatizó Fernández.

Y precisó: "Hacían campaña vanagloriándose de no haber abierto un sólo hospital en la provincia de Buenos Aires. Cuando voy a La Matanza y veo que esos hospitales estaban hechos en diciembre de 2015, no entiendo por qué no los habilitaron".

"Es muy loco lo que nos pasa. Después que hicieron eso vienen a explicarnos cómo se arregla...No quiero hablar del pasado pero me obligan a hacerlo", sostuvo el Presidente.

Además, volvió a considerar un "falso debate" la opción entre economía y salud: "Quién dijo que si no se hace la cuarentena la economía se vuelve próspera". Alberto Fernández detalló que así como el pronóstico para Argentina es que la caída de su economía rondará el 6 por ciento del PBI, en el Reino Unido esa caída será del 7 por ciento, en Finlandia del 6 y en Suecia, del 9 por ciento de su PBI.

FRASES DESTACADAS

"En la Argentina se ha profundizado el sistema de precarización, marginalidad laboral. Los monotributistas son desempleados que se inscribieron para tratar de hacer algo"

"Hay 90 mil pymes que ya accedieron al crédito"

"Me piden que no caigamos en default, que sostengamos a las empresas, que no emita y que no tenga déficit fiscal. No sé cómo quieren que haga"

¿Dónde está la gente enojada? La gente entiende lo que pasa. Y eso no quiere decir que estemos felices. Todos quisiéramos haber seguido nuestra vida habitual. Pero es lo que nos tocó"

"Está claro que todos sentimos una molestia. Pero todos entendemos responsablemente"