"Queremos lo nuestro, vaciaron una empresa", reclaman estafados por 'Compañía Privada'

En los últimos años InformateSalta se hizo eco de un caso que involucra a cientos de damnificados por una presunta megaestafa, perpetrada por la empresa "Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A", a la cual se le confiaron sumas millonarias pero la empresa, liderada por María Mercedes Ibarra, no cumplió con los compromisos asumidos, dejando a los inversores en la ruina.

Ahora, los damnificados por esta entidad vuelven a alzar la voz, pidiendo no solo que el caso pase al fuero federal, sino también que puedan recuperar algo del dinero que supieron confiarle, mientras aseguran que la propietaria de la firma “se pasea como sin nada”.

Así protestó uno de los damnificados, quien pidió a InformateSalta la reserva de su nombre, en visto que Ibarra les puso perimetral a él como a otros damnificados, pues estos están al tanto de cómo “sigue su vida, como si nada”, con viajes y empresas nuevas, mientras ellos siguen esperando justicia.

"El síndico indicó que el monto de quiebra era $8500 millones, no es verdad, son 30 millones de dólares"

“Somos un grupo de damnificado que queremos cobrar lo nuestro, no queremos que esto quede en la nada, la Fiscalía se fue pasando la pelota porque esto data del 2019, se vació una empresa donde no quedó ni un peso, cuando estaba llena de oficinas, de loteos, de empresas que estuvieron armando ella y su ex marido”, indicó.

Lo que les genera indignación es que, mientras pasa el tiempo, los estafados tendrían conocimientos de eventuales proyectos nuevos que Ibarra habría iniciado. “Cierra una empresa y abre otra, viven como si nada, sale y entra al país como si nada, anda en autos cero kilómetros, vive en el country más caro pasando San Lorenzo… y los estafados no tenemos nada”, reclamó.

El paso del tiempo también le causa disconformidad al no obtener respuestas, mientras demandan que el caso pase al fuero federal. “No apareció ni un peso para nosotros, mientras ella, que tenía prohibido salir del país, ya salió dos veces, a Europa y a Punta Cana, cuando aquí hubo una estafa piramidal”, reclamaron.

“Aquí hubo asociación ilícita, por una malversación de fondos y vaciamiento de empresa; eso, más las estafas, debe ir al fuero federal, no confiamos en el provincial”