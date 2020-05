¿Debería usar un VPN para realizar transacciones de criptomonedas?

Las criptomonedas como el Bitcoin tienen siempre entre sus mensajes el ser anónimas y seguras, esto quiere decir que no son rastreables y simplemente no puede tenerse contacto con el que realiza el trading luego de la venta; sin embargo, esto no es tan cierto.

Las transacciones de criptomonedas como el Bitcoin de hecho son pseudo-anónimas ya que están dejan en evidencia su IP y con ello se puede hacer identificación del lugar donde se envía o se recibe el paquete de códigos que conocemos como Satoshis.

Las únicas criptomonedas que puede considerarse anónimas son aquellas privadas; no obstante, se puede hacer uso de VPN para mejorar la seguridad de las transacciones al menos en lo que respecta a la privacidad de localización.

¿Qué es una VPN y como esta puede ofrecernos mayor seguridad?

Las VPN son en palabras cortas una Red Privada virtual, que utiliza una extensión de seguridad de una red local llevada a una pública y no precisamente controlada por internet siempre; de esta forma el usuario utiliza una máscara de red en la que puede fingir estar en otro país utilizando dichos parámetros bajo un servidor remoto de esa localidad.

Lugares de Trading como Bitvavo no poseen problemas para el uso de VPN, aunque esto no lo especifica directamente en sus términos de uso, las intenciones del VPN no son malignas ya que solo se encarga de no mostrar la dirección ip real a una persona que no necesita de dicha información.

Otras razones por las que deberías utilizar VPN al realizar transacciones con criptomonedas

Además de tener una mejor seguridad en lo que respecta a ubicación, existen otras razones por las que se debe tomar en cuenta el hacer uso de un VPN, entre estas tenemos:

Las VPN ofrecen un cambio de dirección IP que puede evitar que piratas informáticos que acechen en algunas redes de intercambio o personas mal intencionadas en plena transacción hagan un rastreo, esto también incluye a las particulares compañías de análisis forense que suelen hacer chequeo de estos registros.

Disminuye la posibilidad de ser atacado por pishing, virus o malware

Ofrece una cobertura total, adaptando la seguridad de encriptación de las wallet y las criptomonedas comunes y agregando una dirección IP falsa.





Los lugares de Trading y sus complicaciones con las VPN

Existen ciertos lugares de Trading que simplemente no aceptan el uso de VPN para realizar transacciones en sus áreas, por ello es mejor evitar todo tipo de transacciones que se encuentren controladas por el KYC/ AML

Sitios como Bitvavo tienen libertad de intercambio y hacer uso de VPN es perfecto cuando requieres hacer algún pago en algún site en el que simplemente no quieres ningún tipo de rastro que te delate.

Hacer uso de VPN es la forma de explotar al máximo la seguridad que brinda una criptomonedas, sin las limitaciones de ubicación que a fin de cuentas no son necesaria en la mayoría de los lugares de trading.