Estreno del día: Llega de manera online la miniserie “Tras las huellas de Belgrano”

El próximo 20 de junio se cumplirán 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. Hoy, 3 de junio, a su vez, se cumplen 250 años desde el nacimiento del prócer argentino. En honor a estos aniversarios, el Ministerio de Cultura de la Nación produjo la miniserie “Tras las Huellas de Belgrano”, documental que reconstruye el desafiante camino que enfrentó Manuel Belgrano en busca de nuestra independencia. Once historiadoras e historiadores de toda la Argentina relatan once episodios fundamentales en once sitios históricos de nuestro país, donde Belgrano marcó su huella como símbolo indiscutible de una argentina independiente y de una sociedad mas justa e igualitaria para todos y todas.

Como sabemos, uno de esos episodios por los que la vida del General se vio marcada fue la Batalla de Salta. Esto trajo a los productores de la miniserie a nuestra provincia,aunque habrá que esperar hasta los episodios 8 y 9 para poder ver los capítulos que reflejarán el paso de Manuel Belgrano por nuestro territorio.

En la serie, Mariana Pérez, Sergio Wischñevsky, Camila Perochena, Pablo Camogli, Ailen Longhi, Luis Orlando Vega, Sara Mata, Mario Lazarovich, Facundo Nanni, Daniel Ezcurra, entros otros, reflexionan y analizan aspectos fundamentales de la vida, la obra y el legado de Manuel Belgrano; desde su nacimiento, su papel en la Revolución y sus principales batallas, su rol como intelectual y hombre de Estado, hasta su muerte en la pobreza y su transformación en referente de una país libre y soberano.

Así como dijimos anteriormente, desde hoy se puede ver el primer capítulo de la serie desde las redes sociales del Ministerio de Cultura de la Nación.