Para el intendente de Aguaray, el pedido de intervención al municipio “fue apresurado”

Mientras la localidad se mantiene en aislamiento estricto luego que se detectaran dos casos positivos de coronavirus, el intendente de Aguaray, “Kike” Prado, en diálogo con InformateSalta, imputado en la causa por el robo de caños pertenecientes a la obra del gasoducto del NEA, se refirió a su situación procesal y aseguró que "se encuentra a disposición de la justicia".

En la oportunidad, se refirió al pedido de intervención del municipio a su cargo, proyecto autoría del legislador del Frente para la Victoria, “Rana” Villa, que no logró dictamen de la comisión de Legislación y no fue tratado en Diputados. “No voy a decir que está o mal o bien, no tenía ni dictámenes, creo que fue muy apresurado, y creo que no se trató”, dijo.

También aseguró “no tener ningún problema” con respecto a la decisión de los concejales de crear una comisión investigadora. “Yo les dije a los concejales que estoy dispuesto a contestar lo que quieran preguntar, investigar, yo creo que están en todo su derecho como ediles”.

Por último, pidió que todo se esclarezca. “Quiero que se aclare lo antes posible, yo estoy a disposición de la justicia, no tengo nada que esconder”, finalizó.