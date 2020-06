La reactivación del tren Salta a Güemes deberá esperar: “El COE nos pidió un poco más de tiempo”

El diputado de Güemes, Germán Rallé, insistió en que “es una alternativa real, concreta, que le abarata mucho el costo a la gente, y promueve el turismo. Como punto negativo señaló que no tienen apertura de ventanillas.

Luego que Salta dejara atrás la etapa de “aislamiento obligatorio” e ingresará a la de “distanciamiento social”, el diputado de Güemes, Germán Rallé, presentó un proyecto para que el tren que presta servicio entre las localidades General Güemes y Salta Capital vuelva a funcionar respetando un determinado protocolo.

Sin embargo, la iniciativa no logró dictamen, y no fue debatido ayer en el recinto de la Cámara Baja. “El COE nos pidió un poco más de tiempo, por eso nosotros ayer decidimos no darle efectivamente tratamiento al proyecto que seguramente entrará en un paquete, respetando el pedido que nos hace el Comité Operativo de Emergencia”.







Entre los aspectos positivos, destacó el costo que representa el traslado en tren, cuyo valor es mucho menor que lo que representa el remis, habida cuenta que todavía no circula el colectivo. “Un remis está en un promedio de 250 pesos o 500 pesos, si es que viene con un solo pasajero, mientas que el tren tiene un costo de 17 pesos el boleto”.

Con respecto a medidas de higiene y salubridad, señaló que le propusieron al COE habilitar el tren a la mitad de su capacidad. “Un tren tiene 120 plazas y se podría utilizar solamente 60 plazas que representan el 50% de la totalidad de los asientos, y sumar el uso del barbijo dentro del tren, el lavado de mano, o con alcohol”, dijo.

También señaló que sería importante para promover el turismo interno. “Hay muchas familias en la ciudad de Salta que pueden ir a El Bordo, Campo Santo, a Güemes, a las aguas termales y puedan utilizar el medio de transporte que es el tren”, expresó.

Rallé insistió en que el tren es una alternativa real, concreta, válida que le abarata mucho el costo a la gente, y promueve el turismo mientras que el punto en contra es que son unidades que no tienen apertura de ventanillas sino que se trabaja con ventilación artificial.

Por último, subrayó que el tren es un medio de primera necesidad. “No sería una idea descabellada, al contrario, sería una solución para todos los guemenses”, finalizó.