Remixando y cantando: Dj Treekoo sorprende con su nuevo material multifacético

Joel Rosales, más conocido como DJ Treekoo, lejos de relajar su producción por la cuarentena, aprovechó el tiempo para explorar nuevos sonidos y animarse a nuevo desafíos. “Fue una manera de reinventarse en la cuarentena”, nos dice, explicando que para mantenerse activo se dedicó de lleno a la música.

“Ahora tuve el tiempo para dedicarle a la música porque las giras me cortaban algunas cosas”, explica y presenta los remixes recién salidos de su PC, junto a Alan Gómez, prolifero y exitoso DJ que viene sonando en Argentina.

“También estamos preparando material con un montón de artistas más que por el momento no se pueden decir”, explica Treekoo dejando una pisca de misterio para sus próximas publicaciones. Sin embargo nos cuenta más sobre su último estreno: “Salió la reversión de la canción “Hasta que Dios diga”, reversión que hicimos con Mostaza, uno de los cantantes del momento, Una Mas, banda de cumbia uruguaya como Rombay” cuenta, aunque la sorpresa vino dada porque Joel puso su voz en el tema.

“Sacamos este tema donde me hicieron cantar, hicieron que me anime a este desafío, me divertí mucho y espero que a la gente le guste”, cuenta.

No te quedes sin escuchar su nuevo material junto a Alan Gómez y su nueva canción debut como cantante.

La nueva canción de Treekoo como cantante y su nuevo material junto a ALAN GOMEZ: