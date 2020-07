La explicación de Aguas del Norte tras la publicación de un recibo de sueldo por $400 mil

Días atrás se dieron a conocer cifras escandalosas en sueldos de altos funcionarios de Aguas del Norte. Las redes sociales difundieron un recibo de sueldo de Normando Fleming que rondaba los 400 mil pesos. Diputados como Ignacio Jarsún y Carlos Zapata profundizaron en el cuestionamiento hacia la empresa ayer en la sesión de Diputados.

Por su parte, el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado brindó explicaciones en FM Aries dirimiendo entre los aspectos de su gestión y los de gestiones pasadas.

En primer lugar, García Salado explicó que la empresa no es una sociedad del estado, sino “una sociedad anónima con participación estatal, que se rige por la leyes de sociedades, de contrato de trabajo y del convenio colectivo de trabajo. El control del estado en los ingresos escapa en esta sociedad por lo que yo te acabo de expresar”, indicó.

Asimismo aclaró que al tratarse de una unidad de servicios, y no de negocios, su único ingreso es la tarifa, desmintiendo que perciban subsidios estatales dentro de sus ingresos. “Provincia ayuda, ahora por la pandemia, por la falta de pago de gente a raíz de las excepciones del DNU nacional y por las deudas que tenía provincia y municipios en la prestación del agua”, explicó. Además, diferenció la ejecución de obras que sí corre por cuenta de Provincia o Nación por la magnitud económica que representan.







Sueldos

Abordando ya la temática de los salarios, García Salado desmintió que haya habido incrementos en los sueldos del personal de Aguas del Norte: “Eso no es así, Provincia se incrementó los salarios en el mes de enero y nosotros no nos incrementamos y dijimos que no se actualizarían en el 2020: eso lo vamos a sostener”, sentenció.

En torno a la situación que encontró al asumir la gestión, García Salado explica: “Todo lo que recibimos fueron acuerdos salariales de gestiones anteriores debidamente homologados y presentados en el Ministerio de Trabajo de Nación y no existió convenios ni diferencias o incrementos salariales”.

Yendo a la polémica del recibo de sueldo difundido, el presidente de la empresa confirmó que se trata de un ex gerente que trabaja desde la época en la que la firma era Aguas de Salta. “Fue uno de los primeros funcionarios que se incorporó y cuando se pasó a Aguas del Norte se hizo traspaso de personal con la antigüedad, con los sueldos que tenía y fue objeto del beneficio de incrementos salariales que se establecían porcentualmente ciertos convenios”.

Para finalizar y luego de explicar que el 41% de la recaudación mensual se va en salarios, García Salado concluye: “Así hemos recibido Aguas del Norte: con esos sueldos y estudiamos cómo viene esta relación entre la razón jurídica del estatuto como en el tema de los sueldos aprobados por convenios colectivos que se hicieron el año pasado y fueron homologados en el Ministerio de Trabajo”.