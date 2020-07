Los beneficios del Internet por fibra óptica

El éxito del Internet por fibra óptica se debe, en su mayor medida, a que es un tipo de conexión de banda ancha de alta velocidad, entonces es el preferido de quienes utilizan constantemente el servicio y necesitan rapidez, como por ejemplo las personas con trabajos de modalidad freelance, estudiantes de propuestas educativas de modalidad virtual que necesitan conectarse a sus clases y todos aquellos que están 100 % conectados la mayor parte de su tiempo.

Sin dudas, es también un gran avance y una de las mejores opciones para tener Internet de calidad en el hogar durante la cuarentena obligatoria impuesta por la pandemia de Covid-19.

¿Cuáles son los beneficios de Internet por fibra óptica?



En primer lugar, el gran beneficio de esta novedad es que puede ser más rápido que el Internet por cable, que es el más utilizado en este momento en el país, ya que también es el más ofrecido por las empresas de Internet. Obviamente, también mucho más rápido que el de la conexión DSL.

Por otro lado, a la larga, el Internet por fibra óptica y los servicios de cable por fibra óptica pueden ser menos costosos que otros servicios de Internet. Esto se debe a que muchas veces, para que funcionen bien el Internet por cable, se suele necesitar el plan más caro, es decir el plan con más megas que las compañías ofrecen. En este sentido, ahora no hay una diferencia muy grande entre los precios de los diferentes tipos de Internet, por eso la fibra óptica no debería ser inalcanzable para aquellos que puede pagar un plan del servicio básico.

En cuanto a la estética, el Internet por fibra óptica también cuenta con un plus: los cables de fibra que conectan a los clientes con servicios de Internet son más finos y más fáciles de manipular, por lo tanto no hay que esconderlos o preocuparse por tratar de que no se vean, ya que con el mínimo esfuerzo podrán dejarse no visibles.











Además, para personas ecologistas y todas aquellas que se preocupan por los cuidados del medioambiente, el Internet por fibra óptica es la mejor opción, ya que los cables que se utilizan para el servicio son inmunes frente a interferencias de tipo electromagnética, lo cual no ocurre con las tuberías de cobre, que consumen una gran cantidad de energía. Además, otra gran ventaja para el medioambiente, es que los materiales de la fibra óptica son más resistentes porque aunque los hilos de vidrio tienen el espesor de un cabello en el interior del cable, pueden durar muchos años, mientras que los de cobre sufren oxidación y recalentamiento por los cambios de temperatura que sufre este metal, dentro o fuera de la tierra.

Por último, pero no menos importante, al igual que las demás modalidades de Internet, también la fibra óptica permite que los usuarios conecten todos los dispositivos del hogar a la misma señal. Además, algunas compañías ofrecen la instalación del Internet por fibra óptica sin costo, y por lo tanto puede ser una gran opción.