Coronavirus: Proponen realizar test agrupados para ahorrar los costosos kits de PCR

En el marco de la pandemia de coronavirus, Federico Mangione, gerente del Hospital Materno Infantil, en CNN Salta - 94.7 MHZ, propuso realizar test agrupados para ahorrar los costosos kits de PCR.

El profesional señaló que la idea es poder testear a más personas con menos kits. “No es invento nuestro sino que es un trabajo de investigación a raíz de la escasez de insumos que hay, además hoy hacer un testeo es carísimo, sale 25 dólares cada test”, sostuvo.

Para ejemplificar, detalló por Regreso CNN Salta que con 5 mil test se podrían realizar 25 mil estudios. “Yo agarro cinco muestras, esas muestras las metemos en un frasquito, y usamos un solo reactivo que nos da el test, si sale todo negativo cinco personas ya hemos descartado que tiene COVID y si cada 5 personas encontramos 1 investigamos de nuevo”

Mangione manifestó que en otro país se hace con un test para el análisis de 10 personas pero en Salta decidieron empezar con un número más bajo hasta perfeccionar el sistema. “Como estamos afilando el sistema vamos a empezar con 5 personas por test, la idea es analizar en Salta a 25 mil personas en un mes”, sostuvo.

En la oportunidad, adelantó que probarán el sistema con los repatriados, pero aclaró que podría utilizarse en hospitales, mercados de verduras y demás. “Esta herramienta nos permitiría hacer una gran cantidad de test sin utilizar tantos insumos".

Por último, subrayó que actualmente la provincia tiene una transmisibilidad menor del 2%. “Actualmente no tenemos virus circulante, pero si nosotros no nos apuramos y llegamos a tener un virus circulante no vamos a poder hacer este test porque siempre van a salir positivo y entonces vamos a gastar el doble”, sostuvo.