Formosa, 7 personas llevan más de un mes varadas y viven en una carpa al costado de la ruta

Cuando Diego Andrés salió de su casa en Pirané, Formosa, hace 35 días para hacer un trámite, jamás imaginó lo que le iba a pasar. Junto a otras personas quedó varado en plena ruta por el cierre de fronteras y no puede volver con su familia. En total son siete los varados que hace más de un mes duermen en tres autos y una carpa improvisada que les prestó la municipalidad de Puerto Eva Perón.

Hace una semana los varados eran 22, pero luego de que trascendiera el caso mediáticamente, 15 de ellos fueron habilitados a pasar. Los 7 restantes siguen soportando el frío y el hambre al costado de la ruta.

Diego asegura que ya bajó 10 kilos y agradece a los camioneros, que son sus principales benefactores. La comida la cocinan en un fogón que alimentan con ramas que tienen que recolectar del monte. Aunque las últimas lluvias complicaron aún más las cosas porque mojaron la poca leña que había cerca.









El mecánico de 42 años había tenido que salir durante una hora hasta El Colorado para hacer un trámite. Sin embargo, como el domicilio que figura en su DNI es de Chaco, fue expulsado de Formosa hace 35 días. “Mostré el permiso de circulación y estaba todo bien, luego cuando me pidió mi DNI, vio que mi domicilio decía Chaco, entonces me dice ‘ah, pero vos no sos de acá, tenés que volver a tu provincia’ y me dijeron que me retirara. Prácticamente me echaron de la provincia. Salí a hacer un trámite de una hora y llevo ya 35 días a la deriva”, contó.

Su mujer y sus tres hijas (de 13, 11 y 10 años) viven en Formosa, también mostró boletas de servicios de comprueban su domicilio. Además, ya llevan el doble del tiempo de aislamiento recomendado para infectados de coronavirus (14 días), por lo que no hay posibilidades de que ninguno de ellos ingrese la enfermedad a la provincia. Pero nada funcionó, nunca obtuvieron una respuesta de las autoridades.