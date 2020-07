La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló de la importancia de no subestimar los síntomas de COVID-19 por más leves que parezcan.

“Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”. La advertencia fue realizada este miércoles por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en el habitual reporte matutino que brindan las autoridades del gobierno nacional sobre el avance del COVID-19 en la Argentina.

Según explicó, los médicos que forman parte del programa Detectar se encontraron con una situación frecuente: muchas personas que contrajeron la enfermedad subestiman síntomas leves y eso es peligroso porque sin saberlo pueden estar contribuyendo a la propagación del virus.







“Son personas que no jerarquizan un resfrío como coronavirus. La respuesta más frecuente que recibimos es que tienen un poquito de dolor de garganta, un resfrío”, introdujo. Y advirtió: “Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario; es un concepto enorme que tenemos que entender para no subestimar esta situación y contactar al sistema de salud para definir si es positivo el análisis y evitar el contacto con otras personas”.

La funcionaria, segunda de Ginés González García en el Ministerio de Salud, informó que de 17 mil personas que presentaron algún tipo de síntoma compatible con un resfrío, el 95% tenía COVID-19. El 5% restante presentó distintos tipos de virus relacionados a la influenza y a las gripes estacionales.