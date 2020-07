Covid-19: Con testeos grupales en los barrios, buscarán personas asintomáticas

El proyecto de testeos grupales con el objetivo de encontrar personas asintomáticas en los barrios capitalinos está a punto de ser ejecutados. Lo harán en conjunto los hospitales Oñativia y Materno Infantil, bajo la dirección técnica del doctor Fernando Garbal.

En diálogo con InformateSalta, el gerente del hospital Oñativia, Marcelo Nallar, indicó que se trabajará en diferentes zonas de la ciudad con grupos de entre 7 a 10 personas, que serán analizadas con un solo kit.

“Se puede analizar muchísima gente con pocos reactivos y únicamente se discriminan aquellos casos donde de uno positivo, como no se puede saber cuál es, se vuelven a analizar esas 7 personas”, detalló.

En este sentido, aseguró que el principal objetivo es la prevención “y no esperar que lleguen las consecuencias, sino salir a buscarlos para que el problema no llegue y no colapse el sistema de salud”.