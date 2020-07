En plena pandemia, Colonia Santa Rosa reclamó que Salud "les soltó la mano"

En medio de las novedades en torno a la situación epidemiológica de Salta por la pandemia, sumándose la incertidumbre por estos días sobre los testeos erróneos y los falsos negativos, llega un reclamo desde el norte de la provincia ante la falta de recursos y acompañamiento por parte del Ministerio de Salud para la lucha contra el coronavirus.

Dicho reclamo proviene de Colonia Santa Rosa, donde la subsistencia sanitaria se torna cada vez más difícil, con los recursos justos, pedidos de ayuda y “oídos sordos” a las demandas que se habrían realizado.

InformateSalta dialogó con el intendente de Colonia Santa Rosa, el doctor Jorge Guerra, quien comentó las dificultades que estarían atravesando. “Hemos tenido cinco casos (de COVID-19), hemos resistido 120 días en una lucha permanente y la respuesta que hemos tenido a nivel salud es mínima”, aseguró.

A esto amplió que “tengo una directora (del hospital) que está en cuarentena, nos faltan ambulancias, tengo una 2009 y otra 2011 hechas ‘pelota’, móviles policiales tampoco tenemos, realmente nos han soltado la mano”, lamentó el intendente.

En medio de esta dificultad, Guerra comentó que “los aportes que ha hecho la comunidad ha sido importante, las camas las hemos hecho de madera, el espíritu para luchar está permanentemente” pero sin embargo falta más para salir adelante.

A las falencias en la materia sanitaria, el jefe comunal no se olvidó de la seguridad: “Policías, tenemos los justos y necesarios, tenemos que cubrir Urundel también, las circunstancias son difíciles para todos”, en referencia a los municipios linderos al suyo.

Si bien trataron de comunicarse con la cartera de Salud, Guerra aseveró que “la doctora Medrano nunca nos contesta, hablamos con el doctor De los Ríos, pedimos más gente, más remedios, pero no tenemos respuestas favorables y así seguimos en la lucha, porque el estado de ánimo lo reciclamos cada vez que nos reunimos”.

En medio de este malestar, el intendente no dejó escapar un reto a los vecinos de su comuna, a quienes reprendió por su relajamiento. “Uno insiste con el barbijo, el distanciamiento pero en la periferia sigue la vida normal, no entienden las circunstancias, hacen campeonatos, asados y no se puede andar detrás de cada poblador”, renegó.

Finalmente, Guerra sumó como problema a la pandemia del coronavirus “que estamos teniendo dengue de nuevo, hay mucha gripe que puede confundirse con Gripe ‘A” y (ahora) estamos ante una circunstancias de falsos positivos de COVID”, concluyó.