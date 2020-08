¿Qué hacer para evitar la presencia de gatos molestos en tu jardín?

Si bien mucha gente adora a los gatos, hay personas que suelen tener rechazo por los felinos, incluso mucho más que el que la mayoría de las personas tiene por los perros.

Quizás no hay una explicación científica al respecto, pero si es cierto que muchas personas no quieren que aquellos gatos que no son sus mascotas deambulen por sus techos, hagan sus necesidades en su patio o jardín, tiren la basura, o simplemente provoquen que su perro ladre toda la noche.

Sea cual fuera la razón, existen varias formas que pueden ayudar a impedir que gatos no deseados entren a tu casa. Por supuesto, se trata de todas opciones que no lastimarán al animal sino que simplemente lograrán ahuyentarlo. Uno de los métodos más eficaces consiste en usar repelentes naturales.





Recuerda, solo queremos que no se acerquen, no lastimarlos.

Antes de comenzar a explicar algunas formas de ahuyentarlos, sería bueno analizar algunos motivos por los cuales un gato podría querer ingresar a tu jardín. Quizás eliminando la causa, no sea necesario acudir a otro método para ahuyentarlo.

Si le gusta revolver la basura buscando alimento, hay que dejar las bolsas de residuos en otro lugar, aislado o en un contenedor cerrado. Evitar la presencia de ratas o ratones en tu hogar. Recorrer el jardín buscando posibles nidos o refugios que puedan estar utilizando para cobijarse. Hacer una buena limpieza del hogar, para eliminar la presencia de feromonas. Si tienes una gata y no está esterilizada, es muy importante que la esterilicen ya que eso puede ser una razón por la que los gatos visitan tu casa.

Pero si aún así, no funciona, y los molestos gatos siguen apareciendo en tu casa, quizás sea necesario dar un paso más y recurrir a métodos que los alejen, recordando siempre, sin hacerles daño.





Olfato

Los felinos tienen un sentido del olfato muy desarrollado y ciertos olores les molestarán tanto que no se acercarán de nuevo a tu casa.

1. Cítricos

Se trata de una de las formas más comunes para espantar gatos del jardín y de las macetas. Se pueden aprovechar las cáscaras de limones, naranjas, limas, pomelos y mandarinas y colocarlas en las macetas o junto a las plantas. Además de ser un excelente abono natural, servirán también como repelente para gatos.

2. Plantas aromáticas

Colocar determinadas plantas repelentes para gatos en tu jardín, y que además colmarán de aromas agradables tus sentidos pero no el de los felinos. Algunas plantas repelentes de gatos son:

Lavanda

Tomillo

Eucaliptus

Arbusto "Coleus Canina"

Geranios

Albahaca

3. Pimienta

Una solución más drástica y un tanto más agresiva que funciona como repelente para gatos es esparcir pimienta en polvo en ciertos lugares. Esto podría provocar picazón en la nariz del gato al olerla, que dará como resultado una serie de estornudos molestos para él, por lo que evitará acercarse.

4. Café

El café tiene un aroma que suele ser incómodo para los gatos, precisamente por su intensidad. Se pueden esparcir granos de café por macetas y distintas zonas del jardín. Es un excelente remedio casero para ahuyentar gatos.

5. Vinagre

Otro poderoso remedio para repeler gatos es el uso de vinagre blanco, que resulta especialmente desagradable para ellos. Una forma es colocando una parte de vinagre junto con agua en un difusor y esparcirlo cerca de las zonas que frecuente un gato.

Puntos a considerar

Es importante saber que no todos los repelentes caseros funcionan igual para todos los gatos. Lo que para unos podría ser totalmente desagradable, quizás para otros no lo sea. Por ello quizás sea necesario probar y experimentar un poco antes de encontrar cuál es el que funciona. Por lo tanto a armarse un poco de paciencia.

Es muy importante luego de leer este artículo que no es una opción envenenar o matar a un gato, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser vivo.