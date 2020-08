La razón por la que Andy Kusnetzoff no volvería a conducir PH: Podemos Hablar

A pesar de que el conductor se encuentra bien y en el hogar junto a su familia, todavía no regresó a la pantalla de Telefe para conducir su ciclo de los sábados, PH: Podemos Hablar. Durante la emisión de hoy de Los ángeles a la mañana, Ángel de Brito contó a qué se debe esto, publicó La Nación.

"Como saben, Andy Kusnetzoff no está haciendo su programa. También levantaron las repeticiones, ya que en el canal están bastante enojados con él, porque decidió no trabajar, aunque está en todo su derecho, ¿no?", expresó el conductor mientras conversaba con sus panelistas.

"Se asustó con todo lo que pasó", reveló De Brito sobre las razones del conductor para no retornar rápidamente. "Estuvo mal físicamente. Las primeras semanas estuvo dolorido, con problemas de respiración. Después se alquiló un departamento para aislarse de su familia, y recién retomó hace poco la radio, pero no quiere saber nada con la tele".

Según contó De Brito, la producción de Perros de la calle, el programa que conduce por Radio Metro, le dio la opción de hacer el ciclo de manera remota. "La radio la podés hacer desde tu casa, como la está haciendo ahora por teléfono. Pero por ahora no va a hacer tele, por eso levantaron las repeticiones", reafirmó el conductor de Los ángeles de la mañana.

A mediados de julio, Andy contó que había dado positivo tras realizarse el test de Covid-19. "Aparentemente este virus te puede agarrar de distintas formas. Hay gente que es asintomática por días y días y a otros, como yo, nos agarra neumonía", dijo el conductor al comunicarse con sus compañeros de radio. Si bien no levantó fiebre, Kusnetzoff contó que sí tuvo mucha tos y cansancio corporal. "Es como si te hubieran cagado palos", comentó sobre cómo lo había afectado el coronavirus.

El conductor de radio y televisión reconoció que por momentos estuvo asustado. "Te da mucho tiempo de pensar, de reflexionar", afirmó antes de contar por qué decidió contar cómo vivió ese momento. "Me parecía importante, como comunicador, contarles cómo había sido mi experiencia. Entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer por lo laboral, pero les pido que se cuiden", manifestó Andy y aseguró que siempre se cuidó mucho. "Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó la pandemia. No hubo una naranja que entrara a la casa que no laváramos con lavandina y, sin embargo, me contagié".