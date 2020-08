Palópoli a la Municipalidad: "Mi objetivo será contribuir al éxito de la gestión"

En diálogo con InformateSalta, el reconocido periodista y hace varios años vocero del senador nacional Juan Carlos Romero, explicó los motivos de su llegada al gobierno de la Ciudad.

"Conozco a Bettina Romero desde pequeña. No sólo la conozco, la aprecio y valoro. Trabajé con ella desde el comienzo del partido y esto es simplemente seguir haciéndolo sólo que de una manera más cercana teniendo en cuenta que puedo estar en Salta toda la semana", señaló Palópoli. "Conozco además a los funcionarios provinciales a legisladores y concejales. Mi tarea desde hace más de 20 años tuvo y tiene mucho que ver con el diálogo. Me siento cercano a la dirigencia política".

"Fil" Palópoli, que formó parte de Canal 11 durante varios años para luego manejar la comunicación del gobierno provincial durante la gestión de Juan Carlos Romero, es un hombre de experiencia en el ámbito de la comunicación y de la política. "Somos parte de un mismo espacio político. Todos tenemos el mismo objetivo: lo mejor para Salta. Bettina fue una excelente diputada y ahora le toca la responsabilidad de gobernar la ciudad más grande de Salta. Obviamente hay un proceso de adaptación a esta responsabilidad que si antes era enorme ahora lo es mucho más porque nadie hasta ahora gobernó en pandemia", dijo.

En ese sentido, acotó que "mi objetivo será contribuir al éxito de la gestión. Acelerar la búsqueda de soluciones posibles. Tendré la ventaja de poder trabajar sin la presión que la gestión diaria te genera. No estoy para analizar lo que se hizo o no se hizo. Estoy para ayudar a gestionar lo que se hará".

Sobre el padre de la intendenta

Palópoli también fue consultado sobre especulaciones respecto a la intervención del senador nacional en la gestión municipal. "No se puede decir que el Romerismo entra al municipio con esta designación. Eso ocurrió el 10 de diciembre porque todos trabajamos para eso. Juan Carlos tiene los mismos objetivos que yo. Ayudar a quienes fueron electos por nuestro espacio político a ser buenos gobernantes. Fue elegido para otra tarea pero su contribución cada vez que sea requerida estará. Como cuando aceptó ser titular de la comisión de límites por pedido del Gobernador. Y lo que pueda gestionar ante el Gobierno nacional lo hará desde su rol. Eso no significa entrometerse en una gestión. No lo hizo ni piensa hacerlo".

Fue más allá y fue rotundo al afirmar: "No soy ningún enviado de nadie. O en todo caso lo soy de Bettina que consideró que puedo hacer un aporte y me dió la confianza para eso. Haber estado en una gestión, también haber estado del otro lado del mostrador, me permite tener una mirada más equilibrada. Espero confiado que eso me permita desarrollar la tarea sin inconvenientes".

Finalmente, señaló a InformateSalta: "Creo que puedo aportar experiencia. El mix de gente joven, de dirigentes comprometidos y de algunos que tenemos cierta experiencia seguro le dará frutos a esta gestión llena de desafíos y de concreciones en un tiempo corto con un contexto muy complejo tanto por lo sanitario como por lo económico".