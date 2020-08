Florinda Meza, furiosa por el levantamiento mundial de los personajes de Chespirito

Después de 50 años, los personajes de Roberto Gómez Bolaños no saldrán más al aire y provocó el enojo de su esposa.

En las últimas horas, se dio a conocer una noticia que impactó a aquellos seguidores de los programas de Roberto Gómez Bolaños. Es que, Roberto Gómez Fernández, hijo de Bolaños, anunció la salida del aire en todo el mundo de los programas: El chavo del 8, Chapulín Colorado y Chespirito.

Esta decisión se tomó luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no llegaran a un acuerdo. Este triste anunció provocó que la gente se exprese en las redes sociales, mostrándose en desacuerdo con la noticia. Algo que llamó la atención fue el mensaje que envió Florinda Meza, viuda del comediante, donde se la pudo notar muy enojada.

"Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", lanzó la actriz en su cuenta de Instagram.







Además, dijo que la decisión no era estratégica para TELEVISA, productora mexicana que tomó la decisión porque "va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor".

Por otro lado, agregó: "nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir '¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo!'Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público", expresó dolida.