Dólar ahorro: cuándo se reanudarán las operaciones por home banking

Las nuevas medidas cambiarias no sólo añadieron tensión en el mercado oficial. El bloqueo a la venta de dólares al público tampoco sirvió para achicar la brecha ni frenar la caída de reservas. Además, para sumar más incertidumbre, a una semana de las restricciones todavía no se define cómo se efectuarán las ventas del dólar oficial por home banking.

Desde el miércoles 16, el día después de los anuncios, los ahorristas comenzaron a demandar turno en los bancos para hacer retiros por ventanilla. Si bien las entidades están solventes y tienen divisas para dar a aquellos clientes que -previo turno- quieren retirar sus fondos, comenzó a crecer el temor de que los depósitos privados en dólares, que venían de acumular dos meses en alza, empiecen a bajar.

Según los últimos datos oficiales, mientras entre el martes 15 (día de los anuncios), miércoles 16 y jueves 17 de septiembre hubo retiros netos de depósitos por 67 millones de dólares. Y el viernes 18 se fueron 100 millones. La situación puso en alerta al Banco Central (BCRA), que se apresuró a sellar un acuerdo con la Anses para tratar de rehabilitar la operatoria de dólar ahorro antes de que concluya esta semana.

Así, tras cinco días hábiles de virtual “feriado” cambiario, este martes el BCRA anunció que el organismo previsional le enviará los datos necesarios para validar el permiso para adquirir divisas y así le dará acceso a esa información a las entidades financieras. De esa manera, se agilizarían los procesos, aunque aún no hay fecha exacta para la normalización del mercado de cambios.

A partir de este acuerdo, los bancos dejarán de consultar en la página web de la Anses para obtener la certificación negativa denegada y realizarán ese proceso de manera directa en la base de información del BCRA.

“La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información”, informaron en un comunicado conjunto.

Desde el Central aseguraron que “hacia el viernes” podría normalizarse la operatoria pero fuentes del sistema financiero descartaron que el acuerdo implique que la posibilidad de comprar divisas regrese inmediatamente. “Puede tardar, depende todo que tan rápido vaya el paso de datos”, explicaron desde una de las cámaras empresarias bancarias.

Críticas

Se acerca octubre y con el inicio de un nuevo mes, siempre se acentúa la compra de divisas por parte de particulares, con el cupo de 200 dólares mensual. Para desalentar la demanda por esta vía, el BCRA dispuso el pago de un 35% como adelanto del impuesto a las Ganancias, que sumado al impuesto “solidario” de 30% llevó al precio del dólar al público por encima de los $130, para quedar cerca de los valores del mercado informal y los bursátiles.

“Los dólares alternativos no convergieron con los $130 del oficial, si no que subieron 10 pesos. El riesgo país subió y los bonos del canje ya rinden 15%. La medida fue mala, no dio los resultados esperados y todavía no se está aplicando”, comentó el analista financiero Christian Buteler al portal Infobae.

Mientras que un economista cercano al Gobierno como el ex viceministro Emanuel Alvarez Agís también fue crítico con la medida. “Tal vez en dos meses vamos a tener el mismo problema de reservas internacionales porque este tipo de control que implementó el Central la semana pasada no va a funcionar”, afirmó el actual director de PxQ Consultora. “Con este nivel de brecha es imposible pensar que la economía va a ir por buen camino", agregó.

Por su parte el economista Roberto Cachanosky aseguró al diario La Nación que "la Argentina se cansó de confiscar ahorros" y para él "es lógico que la gente se preocupe para no perder la plata que tiene en el banco".

El especialista en finanzas Claudio Zuchovicki afirmó al mismo medio que "el que está fundido y no tiene la plata es el Central, pero esos dólares son de la gente y están en los bancos", a diferencia de otras épocas, ya que las entidades monetarias no pueden prestar dólares a empresas que no exporten.



Fuente: Infobae / La Nación / TN