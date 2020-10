Con proyectos y al compás de una zamba, el Colegio Belgrano celebra su 121 aniversario

La institución celebra 121 años de su creación. Su directora, Patricia Pellicer, remarcó el desafío de la pandemia del coronavirus, poniéndose a la altura de las circunstancias. Ex alumnos crearon una zamba para la institución.

Va llegando el final de octubre, momento muy especial para el Colegio Belgrano de la ciudad de Salta, ya que, se permite celebrar, este jueves 29 de octubre, un nuevo aniversario de su creación en medio de la pandemia del coronavirus, reafirmando su compromiso por la enseñanza.

Al respecto InformateSalta dialogó con la profesora Patricia Pellicer, directora de la institución quien se mostró feliz por este aniversario, recordando que las celebraciones iniciaron el año anterior con los 120 años de la llegada de los canónigos a Salta. “Es una emoción muy grande, el colegio es una institución muy fuerte y establecida en la sociedad, todos los que trabajamos aquí estamos muy orgullosos”, comentó,

Sin embargo la ‘celebración’ ha sido afectada, al igual que las clases, por la pandemia. “Este aniversario es diferente, este año ha sido tan particular siendo muchos los desafíos presentados ante los docentes, no ha sido fácil sino difícil, tomamos las 2 primeras semanas (de la cuarentena) para organizarnos con las actividades en una plataforma sobre la que un equipo ya venía trabajando, tal vez no al 100% como se necesitó ahora, pero nos pudimos organizar y estamos en marcha”, destacó.

“No ha sido fácil, tuvimos que ir poco a poco y dando marcha atrás con algunos errores”

Para este 121° aniversario el colegio tiene un ‘regalo’ más que emotivo. “Ex alumnos que han cumplido 50 años de egresados nos dieron una sorpresa hermosa, Juan Catalán y “Gato” Bolduri compusieron la letra y música de una zamba muy bonita, de mucho sentimiento o amor”, se mostró agradecida la directora por este presente tan significativo.

La zamba, que se ‘estrenará’ oficialmente este 29 de octubre y será compartida por las distintas plataformas de la institución, ha llegado incluso a la Legislatura Provincial donde en la Cámara de Diputados ha conseguido su distinción enmarcada en el cumpleaños del colegio.

Ahora y mirando hacia adelante, como siempre lo ha hecho, la directora planteó los desafíos que vienen enmarcados en la post pandemia: “La escuela no puede volver a ser la misma después de esto, seguramente el año próximo Dios dirá cómo lo empezaremos, cómo seguimos, hay muchos proyectos que ya los estamos trabajando, madurándolos sobre cómo seguirá, habrá que ver cómo será el camino y la presencialidad”, concluyó.