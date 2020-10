El Gobierno logró aprobar el presupuesto en Diputados sin los votos de Cambiemos

El Frente de Todos consiguió esta mañana aprobar el presupuesto de 2021 después de 14 horas de debate con ayuda de los bloques aliados y sin los votos de Cambiemos, que sólo aceptó votar algunos artículos vinculados a economías regionales.

Fueron 13 horas de debate con pases de factura por la herencia del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Alberto Fernández, en una sesión semi presencial, con más de 100 diputados en el Congreso y hasta 80 distribuidos en el recinto, el doble que en las sesiones que hubo en la pandemia.

El presupuesto estima un déficit fiscal de 4.5% para 2021, que escala a 6% con los intereses de deuda, la partida que más descendió respecto a los años anteriores por la reestructuración con los bonistas extranjeros. "No se pueden hacer proyecciones absolutas, pero existirá una capacidad para reaccionar. Se plantea transitar un sendero de sostenibilidad consistente con la recuperación económica", prometió Carlos Heller, miembro informante del oficialismo.

Heller prometió cifras auspiciosas como un superávit comercial de 15 mil millones de dólares, con mayores exportaciones e importaciones, y un descenso paulatino de la inflación, que sería de 29% en 2021, 24% en 2022 y 20% en 2023.

El valor del dólar fue tal vez el dato más cuestionado por la oposición: según el presupuesto será de 102.4 en 2021, 124 en 2022 y 146 en 2023. O sea, ni siquiera en dos años alcanzará los valores en los que se comercia en el mercado paralelo.

La respuesta

Le respondió el macrista Luciano Laspina. "Deuda es igual a déficit fiscal. No puedo creer que siga escuchando que hay diputados que pidan no ajustar y no tomar deuda", se molestó.

Y calculó que Guzmán ya sumó 20 mil millones de dólares de deuda, cifra que estimó con los adelantos transitorios del Banco Central, la reestructuración de la deuda con los bonistas y las salidas al mercado local. "No hay magia en esto. El problema es que Argentina no crece hace más de 10 años".

Uno de los artículos polémicos incorporados en el debate en comisión fue el impuesto al juego online de 5% por cada apuesta, que luego bajó a 2.5% para las empresas con inversiones genuinas en el país. "¿Quién las va a definir? Se me hace otro artículo para Cristóbal López", ironizó el radical misionero Luis Pastori.

Pastori fue uno de los que pidió votar algunos artículos favorables a las economías regionales como el que crea una zona franca en su provincia, que provocó cortocircuitos con diputados oficialistas del norte del país.