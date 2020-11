Dólar ahorro: se renueva el cupo, con pocas reservas disponibles

Con el comienzo de noviembre, los argentinos podrán volver a comprar en el mercado único y libre de cambios (MULC) hasta U$S 200 en el mes. Las autoridades del Banco Central (BCRA), con Miguel Pesce a la cabeza, monitorearán el volumen de las transacciones luego de que las reservas internacionales perforaron la semana pasada el piso de los U$S 40.000 millones, su nivel más bajo desde enero de 2017, aunque en ese momento la tendencia mostraba una fuerte recuperación de los mismos.

Los bancos esperan una demanda de dólar ahorro similar a la de octubre, de cierta calma. Se trata de los ahorristas que quieren comprar los US$ 200 por mes al tipo de cambio oficial, más los impuestos, y que todavía pueden acceder tras el reforzamiento del cepo cambiario implementado semanas atrás.

Según los datos oficiales, el Banco Central perdió en octubre U$S 1.524 millones de reservas internacionales: US$ 180 millones (dato al 27 de octubre) correspondieron a la venta de dólar ahorro. Es decir, un 72% menos que los US$ 643 millones que se habían llevado los 3,4 millones de personas que compraron billetes para atesoramiento en septiembre, cuando se reforzaron las restricciones cambiarias.

Sin embargo la mayor demanda viene por otro lado: aún con el “supercepo”, durante el mes pasado el Banco Central tuvo que vender unos US$ 1.000 millones en la plaza cambiaria. También los depósitos privados en dólares se derrumbaron U$S 2.637 millones.

Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este domingo en Corea del Centro que "el sistema financiero está bien, está robusto ya que los dólares están en los encajes en el BCRA y en los bancos, de manera que no hay que tener ningún temor. Si hay una gran lección que aprendimos los argentinos es cuidar los depósitos de la gente y no prestar dólares a quien no produce dólares”.

Fuente: Clarín / Ámbito