“La única manera de combatir las fiestas clandestinas es extendiendo el horario de los bares”

La semana pasada se habilitó a los boliches bailables, que permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia, a funcionar como confitería y bares, siempre y cuando cuenten con espacios al aire libre.

InformateSalta dialogó con Mario Delaloye, miembro de la Cámara de Propietarios y Empresarios de Locales Bailables, quien expresó que hay una necesidad grande de extender el horario para evitar las fiestas clandestinas.

“Tuvimos reuniones con el Ejecutivo, anticipando la llegada de las fiestas de fin de año, la gente sale igual y es peor que hagan fiestas clandestinas donde no hay ningún tipo de protocolos. En verano la gente sale a las 22:00, entre que pide la comida y les sirven la mesa, ya se tiene que ir, no sirve así la actividad y no cierran los números para sostener la actividad”, dijo.

El empresario hizo énfasis en que la única manera de competir contra las fiestas clandestinas es que se habilite hasta las 02:00. Delaloye sostuvo a InformateSalta que “para Navidad y Año Nuevo se va a pedir poder trabajar hasta las 05:00 porque la gente igual se va a juntar. Esta semana nos vamos a juntar con el Ministerio de Seguridad y el COE”.







En Salta Capital la medida que permite a los boliches trabajar como confiterías se aprobó la semana pasada, “el fin de semana abrió el Mao Mao, la gente se comportó muy bien, se desarrolló con normalidad. Esta semana se están adaptando el resto, pero no todos tienen patio”, dijo.

Respecto al horario de nocturnidad, Delaloye observó que “la gente sale de trabajar a las 21, entre que llega a su casa, se baña, se cambia y sale, son las 22:00 y a las 00:00 cierra todo. Si no les damos un marco de horario prudente, la gente va a ir a otro lado, van a hacer juntadas clandestinas”.