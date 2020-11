Violento choque en zona Sur, habría sido por un semáforo mal sincronizado

Esta madrugada, dos automóviles colisionaron sobre Avenida Banchik. Fue en una de las rotondas de ingreso a los barrios cercanos.

Según Canal 9 Multivisión, una camioneta utilitaria conducida por un hombre, que hacía el giro, fue impactada por un automóvil que se desplazaba de Este a Oeste sobre la Avenida. Ambos dijeron que el semáforo les habilitaba el paso.

Tras el impacto, el conductor del vehículo utilitario resultó con múltiples lesiones y fue derivado al hospital San Bernardo. Sobre el ocupante del otro rodado se desconoce su estado de salud. Ambos vehículos se alojarán en la comisaría de B° Docente.







Un agente de tránsito en el lugar, que se disponía a retirar el utilitario con la grúa, dijo a través que el accidente es producto del exceso de velocidad en la zona. "No se respetan los semáforos. Esta zona es rápida. Ellos quieren ganar a los semáforos y no están sincronizados como en avenida Belgrano. Acá no hay onda verde y si hubiera sería peor, tomarían esto como una pista de carreras" agregó.