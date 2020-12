Diego le vendió las joyas de Claudia para ir a un cabaret

Augusto “Tartu” Tartúfoli reveló detalles del desordenado manejo que tuvo Diego Maradona con sus finanzas a lo largo de su vida. Invitado a Los Ángeles de la Mañana, el periodista contó anécdotas que pintan de cuerpo entero cómo se manejaba el Diez con sus ingresos.

“Tartu, ¿qué va a pasar con toda esta gente?”, le preguntó Ángel De Brito, haciendo referencia a los herederos de Diego y al entorno que lo rodeaba.

“Vos sabés que hay un Excel. Diego no tenía la guita estructurada, hay que decir la verdad. Diego no tenía una inteligencia financiera como para decir ‘Mirá, este es un gran momento para mí, tengo los bolsillos que me llenan’. Cuando eso le pasó, la quemó. O sea, Diego llegó a venderle joyas a Claudia para ir a un cabaret. Eso pasó, eso te lo cuenta Claudia”, reveló Tartu.

“Sin embargo, los que vivían alrededor de él sí tenían inteligencia financiera”, le dijo Ángel.

“Bueno, ahí coincido. Porque se dieron cuenta, pero ¿qué había que hacer en este caso? Había que hacerlo generar a Diego. Por eso, cuando Diego arranca con (Matías) Morla, empiezan a generar cosas. Cosas que son raras e ilíquidas”, le contestó el periodista.

Y agregó: Porque la gente te dice ‘Diego es millonario, tiene un tanque en Bielorrusia’. ¿Cómo vendés un tanque en Bielorrusia? Eso no sirve, ¿entendés? O ‘Diego tiene un reloj’. ¿Cuánto vale un reloj? No se vende. Posta, publicalo vos, no se vende. Pero la gente está pidiendo 5 millones por una camiseta firmada de Diego, ¿quién se los va a dar? Nadie”, cerró Tartu, bajando las expectativas de todos de que detrás de Maradona se esconde un fabuloso tesoro. /Eltrecetv



