Claudia Villafañe se separó de Jorge Taiana tras 17 años juntos

Augusto Tartúfoli aseguró en Confrontados que Claudia Villafañe se separó del productor teatral Jorge Taiana, tras 17 años juntos.

Después de la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe dejó de lado sus entuertos judiciales para acompañar a sus hijas Dalma y Gianinna, y organizar gran parte del velatorio y entierro de su exesposo.

La empresaria, de 58 años de edad, regresó a las grabaciones de MasterChef (Telefe) tras mantener el silencio durante varios días luego del inesperado fallecimiento de El Diez. Claudia siguió adelante con su participación en el reality culinario, y fue ahí donde, según Tartu, reveló que está "sola".

“Claudia está separada de Jorge Taiana”, afirmó con total seguridad Tartu en diálogo con Marina Calabró, conductora del programa de El Nueve.

“La confirmación sucedió en MasterChef. Mientras cocinaba alguien le preguntó ‘¿cómo estás con Taiana?’, y ella contestó ‘estoy sola’”, agregó el panelista de Confrontados, quien para respaldar su información comentó que Taiana no apareció en ningún momento junto a Claudia durante el velatorio ni el entierro de Diego Maradona.

"Le preguntaron dónde estaba Taiana en toda esta situación y ahí es donde Claudia respondió que ’estoy sola’", reiteró el periodista. "Esto no es porque lo digo yo, sino porque se lo dijo a compañeros de MasterChef", insistió. A lo que Carlos Monti añadió: "Hace mucho que no vemos una imagen de Caludia con Taiana".

Por otro lado, en el programa recordaron la famosa tapa de revista Paparazzi de 2013 donde Taiana fue fotografiado junto a Benjamín Agüero cuando era pequeño, situación que hizo entrar en cólera absoluta a Diego Maradona.

"Claudia fue el gran amor de mi vida. Hoy está en pareja y me parece muy bien, pero yo vivo sin devolución. Conozco perfectamente a la pareja, vi la foto en Facebook. Lo que me jodió, que fue un puñal en el alma, es que lo vi jugar con Benjamín, y eso no se lo voy a perdonar jamás a ese chabón", dijo Diego en una entrevista radial tras la salida de la tapa.

Desde ese momento, Diego empezó una embestida contra el productor, a quien empezó a llamar "Tontín", además de poner en duda su sexualidad en reiteradas ocasiones. Sin embargo, Claudia siempre mantuvo su relación bajo siete llaves. /Exitoina