Se conocieron los métodos que el entorno de Diego Maradona usaba para que no se comunicara con su familia

Cada nuevo detalle que se va conociendo sobre la vida que últimamente llevaba Diego Armando Maradona sorprende más y más. ¿Quién podría pensar en un Diego dócil, sumiso? Nadie. Si algo tenía el exastro del fútbol era carácter. Sin embargo, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de su hijo, Dieguito Fernando, reveló un dato hasta ahora desconocido.

Entrevistado por el programa Hay que ver, el letrado habló sobre el motivo por el que el Diez se encontraba tan solo el último tiempo. “Esas situaciones de llamar y no poder comunicarse no solo le pasaba a Verónica, también le pasaba a las chicas y a los amigos de Diego”, expresó Baudry.

“Vas a escuchar un montón de testimonios de amigos de Diego que hubieran sido necesarios cuando vos estás tratando una supuesta adicción al alcohol, el hecho de charlar con un amigo y reírte a veces te levanta el ánimo”, agregó.

“Verónica en un montón de oportunidades ha querido hablar con Diego y no ha podido. De hecho, Diego cuando tenía crédito el teléfono la llamaba en varias oportunidades al día”, dijo para sorpresa de la conductora, Denise Dumas, quien preguntó: “¿Cómo es eso del crédito del teléfono? ¿Se le cortaba el crédito del teléfono?”, consultó. “Sí, tenía un teléfono con tarjeta”, aseguró Mario Baudry.

“Un día, cuando fue Vero a lo de Diego y él le dijo ‘¿por qué no me atendés el teléfono?’. Ahí es cuando Vero le contesta que él nunca la llamaba y él le cuenta que la llamaba todo los días. Entonces Verónica se llamó del teléfono de Diego y saltaba que el teléfono no tenía crédito. Eso lo vivió ella de forma personal”, agregó logrando que Dumas intervenga: “Lo tenían como un nene”. “Como si fuera preso”, cerró la panelista Paula Trapani. /Paparazzi