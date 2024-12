Qué es la superlicencia de la Fórmula 1 y cuánto deberá pagar Franco Colapinto para obtenerla

Si bien no tiene una butaca asegurada para la próxima temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto deberá pagar varios miles de dólares para conseguir la superlicencia que le permitirá correr el año próximo.

El pilarense, que será el piloto de reserva de Williams en el próximo año, tendrá que abonar 23.950 dólares. En tanto, su excompañero de equipo, Alex Albon deberá desembolsar 40.790 dólares.

La superlicencia es un documento oficial otorgado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que habilita a los pilotos a competir en la Fórmula 1.

Para obtenerla, los conductores deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos acumular 40 puntos en las categorías inferiores durante un período de tres años. Estos puntos se otorgan en función del rendimiento en competiciones como la Fórmula 2, Fórmula 3 y otras categorías reconocidas por la FIA.

Además de los puntos, los pilotos deben tener al menos 18 años, poseer una licencia de competencia internacional válida y completar un mínimo de 300 kilómetros de pruebas en un auto de Fórmula 1.

El costo de la superlicencia incluye una tarifa base de 10.400 dólares, a la que se suma un cargo adicional por cada punto obtenido en la temporada anterior. Esto explica las diferencias significativas entre los valores que deben pagar los pilotos experimentados y los debutantes.

Max Verstappen, actual campeón del mundo, tendrá que pagar la cifra más alta entre todos los pilotos, la cual es de un total de 1.063.501 dólares. En el segundo lugar se asomó el británico Lando Norris con USD 911.899 y en un tercer lugar se ubica el monegasco Charles Leclerc con USD 868.376.

Por otro lado, los debutantes de la categoría, como Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Jack Doohan y Kimi Antonelli, tendrán el costo más bajo, con 11.915 dólares cada uno.

Cuánto deberán pagar cada uno de los pilotos la superlicencia

Max Verstappen - USD 1.063.501.

Lando Norris - USD 911.899.

Charles Leclerc - USD 868.376.

Oscar Piastri - USD 714.405.

Carlos Sainz - USD 709.593.

George Russell - USD 601.332.

Lewis Hamilton - USD 548.805.

Fernando Alonso - USD 180.318.

Pierre Gasly - USD 112.955.

Nico Hulkenberg - USD 110.550.

Yuki Tsunoda - USD 84.086.

Lance Stroll - USD 69.651.

Esteban Ocon - USD 67.245.

Ollie Bearman - USD 28.753.

Franco Colapinto - USD 23.950.

Liam Lawson - USD 21.535.

Gabriel Bortoleto - USD 11.915.

Isaac Hadjar - USD 11.915.

Jack Doohan - USD 11.915.

Kimi Antonelli - USD 11.915

Franco Colapinto se ilusiona con participar de la Fórmula 1 en 2025

Ninguna escudería logró conseguir el traspaso de Franco Colapinto y por esa razón el argentino no podrá estar en la parrilla de pilotos de la Fórmula 1 del 2025. Aunque quedará como reserva en Williams, el argentino reveló que va a seguir trabajando para ganarse un lugar el año que viene.

“El balance es muy positivo, y mirando a las nueve carreras en general, no solo por cómo terminó, empecé muy bien, sumando puntos y entrando en Q3, teníamos muy buen coche”, analizó Franco en una entrevista con el diario Marca de España. Y siguió: “Empezamos a caer un poco en cuanto a rendimiento, y, con el paso atrás, creo que (Alex) Albon y yo tuvimos que arriesgar. No teníamos las partes de los coches y eso me afectó”.

De igual manera, Colapinto se mostró conforme con su rendimiento que le permitió dejar un nombre y llegar a ser uno de los candidatos para ocupar un lugar en la próxima temporada de la categoría. “Lo importante es que dejé un buen sello y una buena marca en la categoría. Estoy contento porque di lo mejor de mí encima del coche. La F1 sabe del gran trabajo que hice en las pocas carreras que tuve”, afirmó.

“Subir a la F1 era mi sueño desde que era muy niño, y haberlo cumplido este año fue muy especial, estoy contento porque ya di el salto, fue mi sueño hecho realidad. Estoy trabajando para que no solo sean nueve carreras, todos estamos peleando por lo mismo”, cerró.

Williams: el nuevo rol como tester de Franco Colapinto en 2025

Entre otras actividades, Colapinto deberá realizar pruebas en los modelos de 2022 y 2023 para evaluar que áreas pueden desarrollarse y las posibles mejoras. En este análisis deberá sumar más de seis mil kilómetros con los monoplazas de Williams.

Por otra parte, el argentino tendrá que llegar con el simulador en la configuración 2025 a las 10 mil horas, a fin de que el rendimiento del equipo en pista sea más óptimo, y ayudar en la preparación del auto de la temporada 2026.

Además, deberá cumplir con los entrenamientos oficiales de pretemporada y desempeñarse como piloto de reserva y estar preparado en caso de algún imprevisto en el que Carlos Sainz o Alex Albon no puedan competir. Para ello, tiene que presenciar todas las carreras.

La parrilla completa de la Fórmula 1 para 2025

Red Bull: Max Verstappen y Liam Lawson

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly y Jack Doohan

RB: Yuki Tsunoda y Isack Hadjar

Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz

Sauber: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

