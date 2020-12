Buscan a Alex: Tras una pelea con su novia se fue y no saben nada de él

Familiares, amigos y conocidos de Alex Mamani están buscándolo intensamente desde este lunes, luego que tras una pelea que el joven habría mantenido con su novia, se fuera en su camioneta repentinamente, sin haber mantenido una nueva comunicación desconociéndose sobre él hasta el momento.

InformateSalta se comunicó con Jimena, la hermana de Alex, quien amplió los detalles de cómo fue el último contacto que tuvieron con el chico de 21 años. Según relató, el joven se fue cerca de las 2.00 de la madrugada a buscar a su novia del bar donde ella trabajaba. Pero una vez que estaban en su domicilio, comenzó una pelea en la pareja.

Tras la pelea, Alex se fue repentinamente y desde entonces ya no saben nada de él. “El no llevaba celular, no sabemos nada”, dijo su hermana quien agregó que ya estuvieron hablando con la novia, con los amigos y conocidos, pero sin haber recabado alguna pista o señal de Alex.

“Él es un chico de la casa, nunca tuvo problemas”, agregó su familiar sobre la incertidumbre que viven tras la desaparición repentina del chico. Por eso piden a quien sepa algo que se comunique de inmediato con el 911, con la dependencia policial más cercana o al número 3875721772.

Cabe comentar que Alex se trasladaba la última vez que fue visto en una camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, patente AC331EY.