A un paso de la gloria: Kevin Benavides lidera el Dakar

El deporte salteño pone su mirada atenta a todo lo que está pasando en Arabia Saudita, en la edición 2021 del Rally Dakar donde Kevin Benavides está teniendo un desempeño impresionante, acariciando la gloria a tan solo un paso de poder consagrarse campeón.

Este jueves se corrió la etapa 11° de la categoría motos, donde el piloto salteño se quedó con el 3° puesto en la clasificación de la jornada, pero con la excelente noticia que sigue liderando la categoría, con lo cual si mantiene esa ventaja en la fecha de competencia que le resta, podría alzarse con la victoria.

Benavides lidera la tabla general de su categoría y largará la última etapa del rally contango con una ventaja de 4,12 minutos sobre su rival Sam Sunderland, y de 7,13 minutos sobre Ricky Brabec, por lo tanto las apuestas giran en que uno de estos tres competidores podría resultar el ganador.

"Fue un día duro, muy largo, 460 kilómetros. Hemos empujado lo más que hemos podido. Partía tercero y después alcancé a mis compañeros. Me puse delante a abrir durante más de 200 kilómetros. Con Ricky he empujado en la parte de dunas. No ha sido fácil”, manifestó el salteño en declaraciones que reproduce News Motociclismo.

A esto agregó que “hemos sacado una buena etapa adelante. Veremos qué es lo que pasa mañana. Joan ha cometido un grave error que lo ha dejado fuera de carrera, así que lo lamentamos. Tendremos que pelear hasta mañana, hasta el final”.