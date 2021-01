La nueva Copa Diego Maradona comenzará en febrero: No habrá descensos y debuta el VAR

La primera Copa Maradona llegó a epílogo con la final que Boca le ganó a Banfield por penales. La segunda parte de la temporada originalmente se iba a desarrollar con un torneo espejo, o sea, de la misma forma, pero la AFA dispuso una serie de cambios en el certamen que viene.

El campeonato de la Liga Profesional seguirá manteniendo su nombre de Copa Diego Maradona, pero el formato tendrá variantes. La competencia, que seguirá teniendo carácter de copa nacional, volverá el 14 de enero y contará con 26 equipos: los 24 que terminaron el torneo pasado más los dos que vienen de la Primera Nacional (Sarmiento de Junín es uno).

Los 26 clubes se dividirán en dos zonas de 13, y jugarán 13 partidos: 12 contra los de su mismo grupo, a una sola rueda, y una fecha de clásicos interzonales.

Los emparejamientos para los clásicos se definirán los primeros días de febrero, una vez que estén confirmados los dos ascendidos de la Primera Nacional (ya subió Sarmiento de Junín), aunque ya se sabe que Boca irá de un lado y River del otro, lo mismo con Independiente y Racing, con San Lorenzo y Huracán, y así con cada rivalidad: Newell's-Rosario Central, Estudiantes-Gimnasia, Colón-Unión, Banfield-Lanús. Claro que habrá algunos hechos "a dedo", ya que por ejemplo Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Aldosivi, Defensa y Justicia, y otros, no tienen rivales naturales.

Será una temporada anual (en el segundo semestre de 2021 habrá un campeonato todos contra todos, a los largo de 25 fechas, invirtiendo la localía de los clásicos) sin descensos, aunque los puntos obtenidos en la fase regular (13 partidos) contarán para los promedios que volverán en 2022.

Terminada esa primera fase, previsto para el 9 de mayo, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B.

Se eliminarán, a un solo partido, en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título, que se jugaría el 30 de mayo, previo a la Copa América que organizarán Argentina y Colombia. El campeón, además, se clasificará a la Libertadores 2022.

LLEGA EL VAR

Lo novedoso de este torneo es que será el primero que se juegue con VAR en la Argentina. Sólo resta que la FIFA termine de homologar toda la capacitación que realizaron los jueces.

LA CLASIFICACIÓN A LAS COPAS

El ganador de la Copa Maradona 2021 se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2022.

Además, las posiciones de las 13 fechas de la fase regular de la Copa Maradona 2021, sumados los puntos del torneo del segundo semestre, formarán una tabla anual que es la que definirá el resto de los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2022.