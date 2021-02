Santi Maratea recaudó una fortuna para ayudar a una comunidad wichi salteña

De casualidad, ¿tenés 10 pesos? Es para comprar una ambulancia". Con estas palabras el influencer, Santiago Maratea, armó una red solidaria en redes sociales para ayudar a una comunidad wichi en Salta.

El joven sacó cuentas y planteó que si todas las personas que miran sus historias de Instagram donarán $10 pesos, se podría alcanzar rápidamente a dos millones de pesos para comprar el vehículo y donarlo.

Santi Maratea está juntando de a $10 (si, diez pesos) para comprar una ambulancia para la comunidad wichi de Misión Chaqueña, un pueblo de una aldea de Salta de 5 mil habitantes, en el límite con Bolivia.



En una hora ya recaudó MEDIO MILLÓN DE PESOS. — Julieta Navarro *La Juli*🌈🌱 (@julivarro) February 2, 2021

"Tengo un poco de emoción y de vértigo. Es una locura que los influencers y sus seguidores drogadictos se puedan llegar a organizar a la vez y comprar una ambulancia para una comunidad que el estado olvida", dijo Maratea, fiel a su estilo, antes de dar inicio a la colecta.

"Parece una boludez porque todo es por Instagram pero el impacto que podemos tener es real, es muy fuerte y está en la calle... Me emociona. ¿Y si no llegamos? Yo me volvería loco", comentó después.

Si de algo no quedan dudas es que las y los argentinos son solidarios. En 5 hora reloj, la cuenta de Mercado Pago que le crearon un hombre llamado Omar Sergio Gutiérrez -el beneficiario- alcanzó el millón de pesos...y no quedó ahí. Cinco horas después el número ascendió a millón y medio.

Santi Maratea llegó al Millón y medio de pesos para la comunidad wichi en 10 horas, literal solo falta un millón para el monto total que se necesita para la ambulancia 😭😭👏🏼@santumaratea1 pic.twitter.com/u0VOxFd5st — Dayy (@inspiredmaratea) February 3, 2021

Llegó la noche y eso fue lo último que se supo del minuto a minuto de la colecta. Lo cierto es que aún falta para llegar al monto necesario para comprar la ambulancia. Todavía estás a tiempo de sumarte. El alias de Mercado Pago para enviar tu donación es "astas.renzo.copo.mp". Recibe Omar Sergio Gutiérrez.