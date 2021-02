Un abuelo fue atropellado en el ingreso a su domicilio

El hecho ocurrió hoy, promediando las 9 de la mañana en las intersecciones de Tucumán y Laprida. Según relataron testigos que presenciaron el siniestro, un vehículo que dobló desde el Pasaje San Carlos fue quien impactó contra el abuelo.

Inmediatamente la familia del hombre llamó al servicio de emergencia y solicitaron asistencia para el anciano que quedó tendido en el suelo con un fuerte golpe en su cabeza y pérdida de sangre. La ambulancia demoró 15 minutos aproximadamente en poder llegar al lugar.

Desde allí, el medio Todo Salta Noticias dialogó con una de las nietas del hombre quien confirmó que su abuelo se trasladaba con bastón por tener movilidad reducida y no entienden cómo el conductor no se percató de su presencia. Asimismo, la joven señaló que hace tiempo no se presenciaban accidentes en la zona y que por lo general eran protagonizados por vehículos.

En tanto la policía también se hizo presente en las intersecciones de Tucumán y Laprida para realizar las tareas de peritaje y determinar así las causas del accidente. El auto del conductor que impactó con el hombre presentaba hundimientos en la chapa en el sector delantero del móvil.

Finalmente, la familia solicitó información del conductor del vehículo pero la policía le negó tales datos y les recomendó dirigirse a la comisaría correspondiente.