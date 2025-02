Su sobrina era testigo clave, la atacaron y murió: "Le cortaron la lengua dentro del hospital"

Milagro Gutiérrez, una joven de 18 años, murió en el hospital San Bernardo, según denuncia la familia de la jovencita, había llegado al lugar tras haber sido agredida por al menos tres personas, que venían hace un tiempo hostigándola, amenazándola, por haber sido testigo clave durante un juicio en el que de algún modo se habrían visto perjudicados los agresores.

"La atacaron en el San Bernardo, ahí le cortaron la lengua"

"Ella fue atacada por tres personas, le golpearon la cabeza, pusimos denuncia. Estamos mal, la justicia no hizo nada, no fue ni médico policial, nunca fue. Recibimos amenazas, de que tienen 'amigos en la Justicia' que a ellos no les iban a hacer nada".

Milagros, desde que fue agredida, permanecía hospitalizada en grave estado, le agarró el último paro y epilepsia por el golpe de la cabeza, la atacaron en el San Bernardo, ahí le cortaron la lengua. No podía alimentarse y, en solo dos semanas, su estado se deterioró completamente", denunció.".

La mujer aseguró frente a los micrófonos de Con Criterio que su sobrina fue testigo en un proceso judicial "Ella era testigo de un caso de la familia, cuando se terminó el juicio, todo empezaron a amenazar de muerte, hasta que lo lograron. Me amenazaron a mí, como amenazaron a mi niña y a mi otra sobrina también, hasta ahora la justicia no hizo nada por detenerlos, siguen estando en la calle, haciendo daño, pedimos justicia por ella, que no haya otra víctima".

Dolida, confirmó que los agresores habrían sido denunciado varias veces "Tantas denuncias tienen estas dos personas, 300 denuncias y nunca hicieron nada, Me vivía amenazando, mandaban mensaje por WhatsApp. Están en su casa como si nada"

Por último denunció que uno de los sujetos se fue de Salta "Se escapó, se lo llevaron sus hijos de viaje, entonces ¿dónde esta la justicia para nosotros? Viven destruyendo familias como si nada. Milagros era mi niña, yo la crié desde chiquita, quería terminar su secundaria".