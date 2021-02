Cuáles son las estrategias de email marketing más exitosas

Una de las mejores herramientas que un sitio o una empresa puede tener para comunicarse con sus clientes es el email marketing. Sin embargo, no basta solamente con contratar este servicio para tener éxito con este canal. Es necesario desarrollar estrategias de email marketing que le den un marco y un sentido a los envíos para que tengan, al momento de ser abiertos, el impacto que la compañía espera.

En este sentido, pensar y desarrollar estrategias de email marketing hacen que este servicio sea muy poderoso porque, aplicado correctamente, otorga excelentes resultados en materia de diálogo e información para con los clientes. De hecho, el correo proporciona una oportunidad perfecta para ofrecerles a los usuarios contenido de calidad, con el valor agregado de enviar un mensaje 100% personalizado.

Para qué sirve el email marketing



Si bien lo venimos explicando, a continuación detallaremos motivos precisos por los cuales es aconsejable implementar email marketing en una compañía:

Ayuda a estar en contacto con los clientes y sus necesidades.

Es un sistema útil para comunicarles noticias, cambios y novedades.

Mantiene a la marca en su top of mind.

Es un servicio que permite comprender qué opinan los clientes y establecer un feedback.

Genera engagement.



Cómo desarrollo mi email marketing



Desarrollar Estrategias de Email Marketing que sean creativas y poderosas no es nada fácil para quienes no son profesionales en la materia. Pero, por supuesto, no hay nada de qué preocuparse porque en la actualidad existen empresas que hacen todo este trabajo por nosotros. Una de ellas, pioneras en el rubro, es Envíalo Simple. Esta compañía permite que los clientes elijan un plan de maling que mejor se adapte a sus necesidades con el beneficio extra de que ¡ningún plan tiene límite de suscriptores! y todo esto por un precio súper económico.

Además, ofrecen tutoriales y soporte continuo para evacuar todas las dudas sobre la aplicación de Envialosimple o alguna cuestión en particular que pueda surgir: ponen a disposición guías paso a paso, videos, un equipo de satisfacción del cliente y un segmento de preguntas frecuentes.

Planes de email marketing







Como se comentó anteriormente Envíalo Simple es una empresa mexicana que, al presente, trabaja con más de 150.000 firmas que buscan potenciar sus negocios en el mercado día a día. Lo cierto es que esta entidad cuenta con un respaldo tecnológico alucinante que permite contratar precios de campaña increíbles, obteniendo un servicio de óptima calidad con solo un clic.

Para todos aquellos que estén pensado en adquirir email marketing, este es el listado de precios:

Plan Free: esta opción es completamente gratuita. ¡Sí, leíste bien! Este pack permite hacer 1000 envíos por mes a quienes se quiera. Cabe destacar que, en el caso de las cuentas Free, los envíos se renuevan mensualmente y no se acumulan. Sin embargo, este parque es el ideal para todos los que quieran darle una oportunidad a este servicio -a costo cero- pudiendo ver resultados positivos en los reportes futuros.

Plan Pro: es hasta ahora el más popular de la entidad porque ofrece un precio para email marketing avanzado realmente económico. Permite adquirir 3000 envíos o más acumulables, campos personalizados ilimitados, deportes detallados, mails sin el logo de Envíalo Simple e incluso un código HTML entre otros.

Plan Agencias: este último tiene como objetivo ayudar a compañías gigantes. Proveen más de 1 millón de envíos al mes. Lo cierto es que este paquete no cuenta con una tarifa fija sino que se pauta con un asesor de la empresa un combo personalizado en base a las necesidades del cliente. En este caso, la entidad que contrata el servicio recibe beneficios tales como un ejecutivo de cuentas dedicado, personalización de la herramienta y bonificaciones por volumen de envíos.