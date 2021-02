Boom del Sexshop: Más parejas salteñas se atreven a cambiar de regalo por San Valentín

Ya sea para reavivar la llama de la pasión, para probar nuevas experiencias o simplemente para llevar variedad a la cama, cada vez más parejas se sienten atraída por juguetes sexuales, disfraces, geles y fetiches eróticos.

Faltando pocos días para San Valentín, locales dedicados al erotismo y las relaciones íntimas ya sienten el impacto, ya que, un gran número de mujeres y hombres muestran interés para sorprender a sus parejas el Día de los Enamorados.

En este sentido, InformateSalta dialogó con la gente de Salta Sexshop para conocer qué es lo más buscado y cuál es el presupuesto promedio que se debe destinar para quedar bien con tu pareja.

Recordando las dificultades que significó conseguir proveedores durante la pandemia, Fernando Zerega cuenta que logró contactar con una de las fábricas más importantes del país y allí comenzó todo.

“Nunca había usado nada similar, sabía poco, así que fue empezar a romper con los propios tabúes, decidirse y empezar de a poco con algunos artículos”

Analizando el mercado, el encargado de Salta Sexshop visitó algunos lugares de venta de productos eróticos y descubrió un nicho importante dentro del mercado: aquellos que, por privacidad, pudor o tiempo no asisten a locales comerciales de este tipo. “Muchos no se sienten cómodos con la atención, otros tienen prejuicios de ir a sexshop o no quieren tolerar ciertas cosas como compartir el espacio con gente que uno ni conoce”, marcó Zerega.

A partir de esto, y ya con la decisión tomada, empezó a dar sus primeros pasos la tienda virtual de Salta Sexshop. “Notamos, primero el tema de los tabúes: de a poco el perjuicio se va yendo en Salta. Actualmente alcanzamos a vender a toda la gente que no ingresaría a un sexshop”, dijo Zerega.

“Hay 11 locales en Salta, pero estamos concentrando el 53% del mercado, eso demuestra que la gente elige esta opción que te permite tener lo que quieras, en una hora, en tu casa”

El local actualmente hace envíos a todo el país y la metodología garantiza la discreción y la privacidad. Según explican, el producto va embalado, sellado, dentro de una caja y a su vez, dentro de una bolsa gris. “Ni el cadete sabe lo que lleva”, revelan desde Salta Sexshop.

Lo más buscado

Al ser consultado en torno a las ventas, Zerega indicó que lo más buscado sigue siendo lo tradicional, aunque hay público para todos los productos. “Hay gente que va por lo tradicional, vibradores y geles; pero también hay un público que se anima a probar y que compra cosas costosas”, añade.

Desde juguetes de $1000 a vibradores de silicona médica con formas estrambóticas que rozan los $10000: Salta Sexshop tiene una enorme variedad de productos y para cada cual, aparece una pareja.

Para finalizar, Zerega nos indica que desde que inició febrero vienen batiendo récord de venta. “Tanto en la web como en redes se nota que la gente se va animando. Tengo clientes de entre 20 y 35 años pero ahora empezamos a notar gente de más de 50, 60 años”, indica Fernando, culminando con una frase clave: “Hay que animarse, la privacidad está totalmente garantizada”

Para conocer más acerca de Salta Sexshop podés ingresar en su web, o bien, contactarte al 3875135485.