Imputan al intendente de Salvador Mazza: "Están las condiciones para iniciar un juicio político"

Son horas agitadas las que se viven en la localidad de Salvador Mazza, luego que su intendente, Rubén Mendez, fuera imputado por malversación de caudales e incumplimiento de deberes de funcionario público, por el fiscal Armando Cazón. A pesar de la grave acusación se abstuvo de declarar y adelantó que hará una presentación por escrito.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- la concejal de esa ciudad, Marisa Valdiviezo, se refirió a cómo está la situación en la comuna fronteriza y todo lo que llevó a las denuncias en contras del jefe comunal. “El ir a la justicia fue por muchas causas, la más importante es por la situación del municipio, porque no se remiten en tiempo y forma los informes, no se cumple con lo ordenado o demandado por el Concejo, no se cumplió con la creación del Juzgado Administrativo de Faltas y la Procuración Municipal”, enumeró.

AHORA| En #LaMañanaDeCNNSalta, Marisa Valdiviezo, concejal de Salvador Mazza, sobre la denuncia contra el Intendente Méndez por malversación de caudales públicos.#SalvadorMazza #Denuncia #Intendente pic.twitter.com/9LuzujGMQA — CNN Salta (@CNNSalta) February 24, 2021

La edil recordó que Méndez “ya fue denunciado y destituido en una anterior gestión, ya venimos con una situación de arrastre, anormal administrativamente, estamos trabajando con un presupuesto del 2018, el del 2019 no fue aprobado porque se encontraron situaciones que no permitían aprobarlo". A esto sumó que “es reiterativa” la conducta del intendente “con la anterior gestión del Consejo y con nosotros”.

Valdiviezo dijo que el malestar no escapa a lo social donde “tuvimos situaciones sociales donde se ha mandado a reprimir a gente que pedía agua, a la gente rural, a comunidades originarias, y no se puede decir que no hay plata, nuestra localidad es la entrada y salida del país, no se ha cortado el flujo comercial”.

“Salvador Mazza debe salir adelante, nuestro pueblo está abandonado totalmente”

Cansados de esta situación, la concejal anticipó un inminente juicio político contra el jefe comunal. “Venimos trabajando, se han presentado las causas para un juicio político que se han aprobado, vamos a comenzar a trabajar en eso, están dadas las condiciones, se han encontrado los temas para iniciar el juicio político”, adelantó para concluir.