Alberto Fernández apuntó contra justicia y adelantó que denunciará a Macri

El presidente Alberto Fernández abrió este lunes el 139 periodo de sesiones ordinarias del Congreso con un duro discurso en el que cargó contra la oposición y la Justicia, habló del escándalo de las vacunas VIP y adelantó que denunciará al macrismo por la deuda, publicó Clarín.

En su discurso frente a dirigentes oficialistas y opositores, Fernández habló de las irregularidades en el plan de vacunación contra el coronavirus que terminó con la renuncia de Ginés González García: "Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían", sentenció.

También anunció que el Gobierno iniciará "una querella criminal tendiente a determinar quiénes fueron los autores y participes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que se recuerda".

"Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas: primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud; más tarde los que negaban la existencia pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente", apuntó.

Y agregó: "Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un Gobierno convencido que buscaba preservar la salud de un pueblo".

Luego destacó el trabajo de distintos sectores de la sociedad durante la pandemia de coronavirus: "Puede resultar difícil valorar aquello que no sucedió, las consecuencias más graves que evitamos no se ven. Para todos estos argentinos que han desplegado su corazón al servicio de los demás, por favor pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso", señaló.





"Debimos enfrentar de esos mismos sectores que pretendieron desmoralizar al ciudadano medio hablando también de una ausencia de una estrategia económica. Aquel reproche fue y es definitivamente inmerecido", volvió a apuntar contra la oposición el jefe de Estado, que en el siguiente tramo de su discurso enumeró distintas medias económicas aplicadas por el Gobierno durante la pandemia.

El escándalo del vacunatorio VIP

Sin nombrar al ex ministro de Salud Ginés González García, el mandario habló sobre la vacunación VIP a funcionarios, familiares, voceros y periodistas: "En este plan de vacunación hay prioridades muy claras y las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido trasgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente , aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían".

"Ningún Gobierno de la Tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo Gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir errores para desterrar cualquier indicio de privilegio y falta de solidaridad", añadió.





También remarcó: "No llegué la Presidente para ser sordo a las críticas bien intencionadas, pero tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia del pueblo argentino profundizando las heridas que como pueblo argentino cargamos".

Y volvió a apuntar directo contra la oposición: "Guardo la esperanza que algún día hagan un mea culpa. Entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado". Fue en ese tramo del discurso que dentro del recinto se empezaron a cruzar los aplausos oficialistas y los reproches de la oposición.

"Tuviste cuatro años para hablar, por qué no me dejás hablar a mí", fue la respuesta del Presidente ante el grito de uno de los opositores presentes en el Congreso. Minutos después cruzó a otro dirigente: "Si alguien cree que me insulta llamándome peronista, quiero decirle que me enorgullece".



Apuntó contra la Justicia

Fernández consideró que el Poder Judicial de la Nación está en "crisis" y que es el "único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia".

En este sentido, sostuvo que "la reforma del Poder Judicial en su más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad", y añadió: "Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien".

"El Poder Judicial está en crisis y parece vivir en los márgenes del sistema republicano, disfrutan de privilegios que no gozan otros, ningún funcionario del Poder Judicial tributa ganancias, en el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración de sus bienes es casi imposible", indicó.

Al respecto, apuntó que "asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos".

Sin nombrarlo, también apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli: "Hay un fiscal procesado por espionaje ilegal que sigue en funciones como si nada, a él no se le aplica esa doctrina que indicaba la detención preventiva de persona cuando su poder residual podía afectar la investigación, es cierto, no es residual, esta vigente".